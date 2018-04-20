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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.04.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ hangi özelliklerle geliyor?

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Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ hangi özelliklerle geliyor?

Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ çift kameralarıyla beraber sızdı. İşte Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus fotoğraf ve özellikleri...

Samsung'un daha önceden Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 olarak başlattığı orta segment akıllı telefon furyası, daha sonra aileye katılan Galaxy A9 ve Galaxy A8 modelleriyle genişlemişti. Ancak Samsung aileyi yeteri kadar genişletmediğini düşünmüş olacak ki, şimdi bu seriye 1 sayı ve 2 yeni model daha katıyor. Galaxy A6 modelleri ailenin yeni üyesi olacak.

A6 ve A6+ olarak aileye katılacak olan yeni akıllı telefonlar hakkında birtakım sızıntılar mevcut. Render görselleri ortaya çıkan yeni Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modelleri, MySmartPrice tasarından sızdırıldı.

Görsellerden göründüğü kadarıyla A6+ çift kameraya sahip bir akıllı telefon oluyor. Buna karşın A6 ise yine tek kamerayla karşımıza çıkacak. Her iki telefonda da kameranın altında bir parmak izi sensörü görülüyor.

Galaxy A6 ve Galayx A6+ kalınlıklarıyla da Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modellerine benzeyecek. Zira Galaxy A6 için 7.8 mm kalınlık biçilirken, Galaxy A6+ için 8.3 mm düşünülmüş. En azından sızıntılar şimdilik bunu söylüyor.

Yeni telefonların arka yüzleri cam veya metalik malzemeye sahip olacak. Böylece Samsung'un orta segment A serisi akıllı telefonlara uygunluğu sağlanmış olacak olan yeni Galaxy'ler, bağlantı noktasında ise ilginç şekilde geçmişe yönelik olarak USB Type-C yerine microUSB portu taşıyacak.

Her iki telefonun da 18.5:9 Infinity Display ekrana sahip olması beklenirken, telefonların teknik kadrolarına ilişkin bilgiler de bulunuyor. Buna göre A6 ve Galaxy A6 Plus, Exynos 7870 ve Snapdragon 626 işlemcileri ile bölgeye dayalı opsiyonel şekilde gelecekken, ayrıca 4 GB RAM kullanacak. Elbette her iki telefonda da işletim sistemi olarak ise Android 8.0 Oreo göreceğiz.

A6 ve A6+ hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar. Elbette bunların doğru olup olmadığını resmi açıklamaya kadar göremeyeceğiz. Fakat yine de hemen yukarıdaki videolarda Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modellerinin render görüntülerini görebilirsiniz.

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