Samsung Galaxy A6 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.07.2018 - 06:24, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A6 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Samsung Galaxy A6 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Samsung, amiral gemisi telefonlardan bazı özellikleri ödünç alan yeni Galaxy A6'yı duyurdu.

Yüz tarama, Android Oreo ve 18,5:9 Super AMOLED ekranla gelen Samsung Galaxy A6, 5,6 inç'lik ekranında 720x1480 çözünürlük sunuyor. Ekran çözünürlüğü belki çok yüksek değil ancak karşımızda Galaxy S9 kadar pahalı bir telefon da yok. Arka yüzünde 16MP f/1,7 kamera bulunan telefon, önde 16MP f/1,9 kameraya yer veriyor. Önde bir LED flaş da bulunuyor.

Samsung Galaxy A6 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı


3GB RAM, 1,6 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 32GB depolama alanına sahip cihaz, microSD kart yuvası da sunuyor. 3.000mAh kapasiteli bir pille gelen Galaxy A6, NFC ile temassız ödemeye izin veriyor ve "daha zengin bir ses deneyimi" sunuyor.

Telefonun en önemli özelliklerinden biri olan fiyatı, şimdilik açıklanmadı. Siyah, altın ve lavanta renklerinde satışa sunulacak olan Galaxy A6, bazı mağazalarda yaklaşık 345 dolara şimdiden listeleniyor. Bu yurt dışı fiyatı, Galaxy A8'den biraz daha ucuz.

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