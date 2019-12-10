Samsung Galaxy A51 ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?

Samsung, Galaxy A51 için son hazırlıklarını yapıyor. Şirketin ses getiren orta segment telefonu Galaxy A50'in devam modeli olması beklenen Galaxy A51'de kayda değer farklılıklar bulunuyor. Örneğin telefonda ekrana entegre şekilde ortalanmış bir ön kamera ve ekran içi parmak izi sensörü yer alacakken, arka yüzde de L şeklinde bir çoklu kamera alanı yer alacak.



12 Aralık tarihinde duyurusu yapılacak olan Galaxy A51, 172 gram ağırlığında olacak. Prizma beyazı, siyah, pembe ve mavi olmak üzere 4 farklı renkte gelmesi beklenen cihazda 64/128 GB depolama hafızası seçenekleri olacak. Bunun yanı sıra cihazda 4 GB / 6 GB RAM kullanılacak. Bu arada toplam hafıza, microSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar yükseltilebilecek.



Galaxy A51'in işlemcis ise Exynos 9611 yongası olacak.

Galaxy A51'in ayrıca 6.5 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran bulunması beklenirken, ön tarafta 32 MP, arkada ise 48 MP, 12 MP, 12 MP ve 5 MP şeklinde 4'lü kamera kurulumunun yer alması bekleniyor.