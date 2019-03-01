Samsung Galaxy A50 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A50'yi dünyaya duyurdu. Mobil Dünya Kongresi kapsamında Barselona'da gerçekleştirilen fuarda görücüye çıkan yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung, yeni nesil telefonlarından Galaxy A50'yi duyurdu. 6.4 inç'lik bir ekranla gelen ve Infinity-U ekran tasarımıyla dikkat çeken üründe 8 çekirdek işlemci kullanılıyor. Diğer yandan 4 GB RAM ve 6 GB RAM'li farklı modelleri bulunan Galaxy A50'nin depolama hafızası seçenekleri ise 64 GB ve 128 GB.
Arka yüzünde üç kamerası bulunan telefonun ana kamerası 25 MP, diğer kameraları ise 5 MP + 8 MP. Cihazın ön yüzünde de 25 MP kamera bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kullanıcılara sunulan Galaxy A50'de 4000 mAh batarya bulunduğundan, günü de kurtarabiliyor.
Galaxy A50'nin kamera özelliklerine biraz daha yakından bakalım:
Ultra Geniş Açılı Kamerası var. ‘Akıllı düğme’ işleviyle desteklenen kamera, şimdi Geniş Çekim Modu’nun ne zaman kullanılacağını tespit edebiliyor ve önerebiliyor.
25MP ana kamera, parlak gün ışığında canlı görüntüler çekebiliyor. Karanlıkta ise, yenilikçi objektif ışık algılayıp görüntü kirliliklerini azaltarak net çekimler yapabilmenize imkan veriyor.
Derinlik objektifiyle kombine edilen kamera, sunduğu Canlı Odak deneyimi ile tam olarak nereyi vurgulamak istediğinizi seçebilmenize olanak veriyor.
Akıllı Kamera özelliği ile, 20 sahneyi tanıyan ve optimize eden Görsel Zeka ve mükemmel portre çekimini kaçırmamanızı sağlayan Hata Tespit Etme özellikleriyle en iyi sahneleri çekmenize yardımcı oluyor.
Canlı Odak özelliğine sahip selfie kamerasıyla arka plan detaylarını incelikle bulanıklaştırıp portre fotoğrafınızı geliştirebiliyorsunuz.
Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip A50; konforlu ince bir tasarım, düzgün yuvarlatılmış bir şekle sahip. Galaxy A50; Siyah, Beyaz ve Mavi olmak üzere üç yeni renk seçeneğiyle sunuluyor.
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