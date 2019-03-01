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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 06:06, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A50 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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Samsung Galaxy A50 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A50'yi dünyaya duyurdu. Mobil Dünya Kongresi kapsamında Barselona'da gerçekleştirilen fuarda görücüye çıkan yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung, yeni nesil telefonlarından Galaxy A50'yi duyurdu. 6.4 inç'lik bir ekranla gelen ve Infinity-U ekran tasarımıyla dikkat çeken üründe 8 çekirdek işlemci kullanılıyor. Diğer yandan 4 GB RAM ve 6 GB RAM'li farklı modelleri bulunan Galaxy A50'nin depolama hafızası seçenekleri ise 64 GB ve 128 GB. 

Arka yüzünde üç kamerası bulunan telefonun ana kamerası 25 MP, diğer kameraları ise 5 MP + 8 MP. Cihazın ön yüzünde de 25 MP kamera bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kullanıcılara sunulan Galaxy A50'de 4000 mAh batarya bulunduğundan, günü de kurtarabiliyor. 

Samsung Galaxy A50 tanıtıldı İşte tüm özellikleri


Galaxy A50'nin kamera özelliklerine biraz daha yakından bakalım:

Ultra Geniş Açılı Kamerası var. ‘Akıllı düğme’ işleviyle desteklenen kamera, şimdi Geniş Çekim Modu’nun ne zaman kullanılacağını tespit edebiliyor ve önerebiliyor.

25MP ana kamera, parlak gün ışığında canlı görüntüler çekebiliyor. Karanlıkta ise, yenilikçi objektif ışık algılayıp görüntü kirliliklerini azaltarak net çekimler yapabilmenize imkan veriyor.

Derinlik objektifiyle kombine edilen kamera, sunduğu Canlı Odak deneyimi ile tam olarak nereyi vurgulamak istediğinizi seçebilmenize olanak veriyor.

Akıllı Kamera özelliği ile, 20 sahneyi tanıyan ve optimize eden Görsel Zeka ve mükemmel portre çekimini kaçırmamanızı sağlayan Hata Tespit Etme özellikleriyle en iyi sahneleri çekmenize yardımcı oluyor.

Canlı Odak özelliğine sahip selfie kamerasıyla arka plan detaylarını incelikle bulanıklaştırıp portre fotoğrafınızı geliştirebiliyorsunuz.

Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip A50; konforlu ince bir tasarım, düzgün yuvarlatılmış bir şekle sahip. Galaxy A50; Siyah, Beyaz ve Mavi olmak üzere üç yeni renk seçeneğiyle sunuluyor.

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