Samsung Galaxy A50 işte böyle görünüyor
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un beklenen telefonlarından biri olan Galaxy A50 gün yüzüne çıktı. Bakın yeni telefon nasıl görünüyor, hangi özelliklerle geliyor?
Samsung, önümüzdeki günlerde yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'ı dünyaya duyuracak. Diğer yandan şirketin adı çok anılmasa da, Galaxy A ve Galaxy M serisi modellerini de yenilemesi bekleniyor. Samsung Galaxy A50, A serisinin yeni üyesi olacak ve tasarımı şimdiden internete sızmış durumda.
6.4 inç'lik ekranla gelen ve 1080x2340 piksel çözünürlük sunan Samsung Galaxy A50, 19.5:9 formatında bir ekrana sahip. Arka yüzünde 3 kamera bulunduran cihazda ana kamera 25 MP olacak ve f/1.7 diyafram aralığına sahip olacak. Bu kameraya 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 kamera eşlik ediyor. Samsung Galaxy A50'nin ön yüzünde ise 25 MP kamera bulunuyor.
Exynos 9610 işlemciden güç alması beklenen telefonun 4 ve 6 GB RAM'li modelleri bulunacak. Ayrıca dahili hafıza seçenekleri 64 GB ve 128 GB olacak. Kullanıcılar microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 512 GB'a kadar yükseltebilecek.
4000 mAh bataryadan güç alan Samsung Galaxy A50, üç farklı renk seçeneği sunacak; ancak bu renklerin ne olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.
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