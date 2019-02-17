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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.02.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A50 işte böyle görünüyor

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Samsung Galaxy A50 işte böyle görünüyor

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un beklenen telefonlarından biri olan Galaxy A50 gün yüzüne çıktı. Bakın yeni telefon nasıl görünüyor, hangi özelliklerle geliyor?

Samsung, önümüzdeki günlerde yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'ı dünyaya duyuracak. Diğer yandan şirketin adı çok anılmasa da, Galaxy A ve Galaxy M serisi modellerini de yenilemesi bekleniyor. Samsung Galaxy A50, A serisinin yeni üyesi olacak ve tasarımı şimdiden internete sızmış durumda. 

6.4 inç'lik ekranla gelen ve 1080x2340 piksel çözünürlük sunan Samsung Galaxy A50, 19.5:9 formatında bir ekrana sahip. Arka yüzünde 3 kamera bulunduran cihazda ana kamera 25 MP olacak ve f/1.7 diyafram aralığına sahip olacak. Bu kameraya 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 kamera eşlik ediyor. Samsung Galaxy A50'nin ön yüzünde ise 25 MP kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A50 işte böyle görünüyor

Exynos 9610 işlemciden güç alması beklenen telefonun 4 ve 6 GB RAM'li modelleri bulunacak. Ayrıca dahili hafıza seçenekleri 64 GB ve 128 GB olacak. Kullanıcılar microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 512 GB'a kadar yükseltebilecek.

4000 mAh bataryadan güç alan Samsung Galaxy A50, üç farklı renk seçeneği sunacak; ancak bu renklerin ne olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor. 

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