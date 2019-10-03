Samsung Galaxy A30s Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni telefonlarından Galaxy A30s'i Türkiye'ye getirdi. Galaxy A30'un ardından yeni bir güncel model olan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?
Samsung, Galaxy A30 serisi telefonlarını yeni bir modelle güncelledi. Geçtiğimiz saatlerde duyurusu yapılan Galaxy A30s'in özelliklerin gelince... Cihaz, üç kamerayla geliyor ve görünüşe göre A50'nin kameralarının aynısına sahip. Yani telefonda 25MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise yine 16MP. A30'da da bir ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. 32GB ve 64GB depolama seçeneklerinin arasına 128GB seçeneğinin eklendiğini görüyoruz.
A30s'nin diğer özellikleri arasında 6,4 inç HD+ ekran, Exynos 7904 işlemci, 3GB/4GB RAM, 4.000mAh pil var.
Galaxy A30s ve Galaxy A50s'in hangi renk seçenekleriyle geleceği de açıklandı: Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ve Prism Crush Violet. Yeni telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz ortaya çıkmadı.
Samsung, Galaxy A serisinin diğer yeni modellerini de Türkiye'de de tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yenilenen özellikleriyle Galaxy A10s kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle KDV dahil 1599 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcılara sunuldu. Galaxy A20s ise Ekim ayı içinde Türkiye'de satışa sunulacak.
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