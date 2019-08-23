Samsung Galaxy A30s duyuruldu, özellikleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung Galaxy A30s duyuruldu, özellikleri belli oldu
GeriTeknoloji Samsung Galaxy A30s duyuruldu, özellikleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.08.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A30s duyuruldu, özellikleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsung Galaxy A30s duyuruldu, özellikleri belli oldu

Samsung, Galaxy A50s ile birlikte Galaxy A30'un güncel sürümü olan Galaxy A30s model telefonu dünyaya duyurdu. Peki Samsung'un yeni telefonu hangi özelliklere sahip? Fiyatı belli oldu mu?

Samsung, Galaxy A30 serisi telefonlarını yeni bir modelle güncelledi. Geçtiğimiz saatlerde duyurusu yapılan Galaxy A30s'in özelliklerin gelince... Cihaz, üç kamerayla geliyor ve görünüşe göre A50'nin kameralarının aynısına sahip. Yani telefonda 25MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise yine 16MP. A30'da da bir ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. 32GB ve 64GB depolama seçeneklerinin arasına 128GB seçeneğinin eklendiğini görüyoruz.

A30s'nin diğer özellikleri arasında 6,4 inç HD+ ekran, Exynos 7904 işlemci, 3GB/4GB RAM, 4.000mAh pil var.

Galaxy A30s ve Galaxy A50s'in hangi renk seçenekleriyle geleceği de açıklandı: Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ve Prism Crush Violet. Yeni telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz ortaya çıkmadı.

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?