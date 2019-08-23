Samsung Galaxy A30s duyuruldu, özellikleri belli oldu
Samsung, Galaxy A50s ile birlikte Galaxy A30'un güncel sürümü olan Galaxy A30s model telefonu dünyaya duyurdu. Peki Samsung'un yeni telefonu hangi özelliklere sahip? Fiyatı belli oldu mu?
Samsung, Galaxy A30 serisi telefonlarını yeni bir modelle güncelledi. Geçtiğimiz saatlerde duyurusu yapılan Galaxy A30s'in özelliklerin gelince... Cihaz, üç kamerayla geliyor ve görünüşe göre A50'nin kameralarının aynısına sahip. Yani telefonda 25MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise yine 16MP. A30'da da bir ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. 32GB ve 64GB depolama seçeneklerinin arasına 128GB seçeneğinin eklendiğini görüyoruz.
A30s'nin diğer özellikleri arasında 6,4 inç HD+ ekran, Exynos 7904 işlemci, 3GB/4GB RAM, 4.000mAh pil var.
Galaxy A30s ve Galaxy A50s'in hangi renk seçenekleriyle geleceği de açıklandı: Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ve Prism Crush Violet. Yeni telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz ortaya çıkmadı.
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