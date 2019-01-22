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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.01.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A30 resmen geliyor! İşte tüm özellikleri

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Samsung Galaxy A30 resmen geliyor! İşte tüm özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni telefonu Galaxy A30 üzerinde bir süredir sessiz sedasız çalışıyor. Şirket, yeni telefonu hakkında henüz hiçbir açıklamada bulunmasa da, internete sızan Geekbench testinde yeni telefon modelinin adını ilk kez görmüş olduk. Peki Galaxy A30 hangi özelliklerle geliyor?

Samsung, yeni bir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy A30 adını taşıyan yeni cihazın internete sızan Geekbench testi ekran görüntüsü, cihazın tüm özelliklerini de gün yüzüne çıkardı. Exynos 7885 işlemci kullanan cihaz, 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdekli yapıda işlemciden güç alıyor. 

4GB RAM kullanan Galaxy A30, ek çekirdekte 1321, çoklu çekirdekte ise 4142 puan almayı başarmış. Geekbench testi üzerinden kıyaslama yapmak gerekirse Qualcomm tarafındaki Snapdragon 625 işlemcisinden az farkla daha iyi görünüyor. 

Samsung Galaxy A30 resmen geliyor İşte tüm özellikleri

Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen telefonun hem 32 GB hem de 64 GB'lık modelleri bulunacak. 

Messenger uygulamasında konuşmalar nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında konuşmalar nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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