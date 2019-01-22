Samsung Galaxy A30 resmen geliyor! İşte tüm özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni telefonu Galaxy A30 üzerinde bir süredir sessiz sedasız çalışıyor. Şirket, yeni telefonu hakkında henüz hiçbir açıklamada bulunmasa da, internete sızan Geekbench testinde yeni telefon modelinin adını ilk kez görmüş olduk. Peki Galaxy A30 hangi özelliklerle geliyor?
Samsung, yeni bir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy A30 adını taşıyan yeni cihazın internete sızan Geekbench testi ekran görüntüsü, cihazın tüm özelliklerini de gün yüzüne çıkardı. Exynos 7885 işlemci kullanan cihaz, 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdekli yapıda işlemciden güç alıyor.
4GB RAM kullanan Galaxy A30, ek çekirdekte 1321, çoklu çekirdekte ise 4142 puan almayı başarmış. Geekbench testi üzerinden kıyaslama yapmak gerekirse Qualcomm tarafındaki Snapdragon 625 işlemcisinden az farkla daha iyi görünüyor.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen telefonun hem 32 GB hem de 64 GB'lık modelleri bulunacak.
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