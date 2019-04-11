Samsung Galaxy A20e tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Samsung, Galaxy A ailesine yeni üyeler katmaya devam ediyor. Galaxy S10 serisinin ardından orta segment telefonlara yoğunlaşan Güney Koreli şirket, Galaxy A20e modelini tanıttı.
Samsung, düzenlendiği etkinlik kapsamında Galaxy A80’in yanı sıra Galaxy A20e modelini tanıttı. 5.8 inç boyutunda LCD ekranla gelen cihaz su damlası çentiğine sahip. Beraberinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerayla geliyor.
Galaxy A20e'nin arka tarafına baktığımızda 13 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere çift kamera kurulumu bulunuyor. Aynı zamanda arka kameranın hemen altında fiziksel parmak izi okuyucusuna yer verilmiş.
Donanım özelliklerine geldiğimizde ise Exynos 7884 işlemcinin yer aldığı cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Hafızanın MicroSD kart ile 512 GB'a kadar arttırılabildiğini belirtelim. 3000 mAh bataryaya sahip olan telefon 15W hızlı şarj desteği sunuyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Galaxy A20e'nin fiyatı ve tanıtım tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle