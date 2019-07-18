Samsung Galaxy A10s ilk kez bir videoda görüntülendi
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy A serisine her geçen gün yeni bir üye katıyor. Şirket, bu kez Galaxy A10s adında yeni bir özel model üzerinde çalışıyor. İlk görüntüleri video eşliğinde internete sızan Galaxy A10s bakın hangi özelliklerle gelecek?
Samsung, Galaxy A10 ile başlayan ve Galaxy A90'a kadar uzanan ürün yelpazesinde farklı fiyatlarda telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Galaxy J serisinin sonlandırılmasıyla Samsung, Galaxy A kategorisine daha fazla ağırlık verirken, bu kez şirkete ait yeni bir telefon daha ortaya çıktı. Galaxy A10s adını taşıyan bu özel model, çift arka kamerayla geliyor ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Cihazla ilgili bilinen bilgiler ise şimdilik bunlarla sınırlı.
Samsung'un A10'un üst sürümü A10s modelinde yaptığı gibi A30s, A50s ve A70s gibi ara modelleri de görücüye çıkarması bekleniyor. Ancak bu modeller her ülkede satılmıyor. Samsung, farklı modellerle farklı ülkelerde bulunmayı tercih ediyor.
Bu ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmezken, cihazın çıkış tarihinin oldukça yakın olduğu sanılıyor.
GALAXY A10 ÖZELLİKLERİ
Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin en küçüğü olan Galaxy A10, 6.2 inç'lik ekranıyla geliyor ve 1520x720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Dört çekirdekli Exynos 7884 yongasından gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. Bu depolama alanı yetersiz gelirse microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Cihazın kameralarına gelince... Arka yüzünde 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek kamera konumlandırılmış. Ön yüzde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3400 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy A10, artık bir standart halini alan USB Type-C yerine yine eski usul Micro USB arabirimini kullanıyor. 3.5 mm kulaklık yuvası da hemen yanında yer alıyor.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan Galaxy A10, Samsung'un One UI arayüzünü kullanıyor.
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