Samsung Galaxy A10 Türkiye fiyatı açıklandı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A10'un Türkiye fiyatını paylaştı. İşte şirketin uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni telefonunun özellikleri...
Samsung, dün İstinye Park'ta gerçekleştirdiği etkinlikte basın mensuplarına yeni Galaxy A serisi telefonlarını anlattı; fiyatlar da belli oldu. Şirketin Galaxy A serisi telefonları içindeki en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy A10, ülkemizde 1449 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Peki fiyatı uygun olan bu telefon hangi özellikleri sunuyor?
Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin en küçüğü olan Galaxy A10, 6.2 inç'lik ekranıyla geliyor ve 1520x720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Dört çekirdekli Exynos 7884 yongasından gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. Bu depolama alanı yetersiz gelirse microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Cihazın kameralarına gelince... Arka yüzünde 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek kamera konumlandırılmış. Ön yüzde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3400 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy A10, artık bir standart halini alan USB Type-C yerine yine eski usul Micro USB arabirimini kullanıyor. 3.5 mm kulaklık yuvası da hemen yanında yer alıyor.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan Galaxy A10, Samsung'un One UI arayüzünü kullanıyor.
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