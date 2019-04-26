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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.04.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A10 Türkiye fiyatı açıklandı

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Samsung Galaxy A10 Türkiye fiyatı açıklandı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A10'un Türkiye fiyatını paylaştı. İşte şirketin uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni telefonunun özellikleri...

Samsung, dün İstinye Park'ta gerçekleştirdiği etkinlikte basın mensuplarına yeni Galaxy A serisi telefonlarını anlattı; fiyatlar da belli oldu. Şirketin Galaxy A serisi telefonları içindeki en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy A10, ülkemizde 1449 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Peki fiyatı uygun olan bu telefon hangi özellikleri sunuyor?

Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin en küçüğü olan Galaxy A10, 6.2 inç'lik ekranıyla geliyor ve 1520x720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Dört çekirdekli Exynos 7884 yongasından gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. Bu depolama alanı yetersiz gelirse microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 

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Cihazın kameralarına gelince... Arka yüzünde 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek kamera konumlandırılmış. Ön yüzde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3400 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy A10, artık bir standart halini alan USB Type-C yerine yine eski usul Micro USB arabirimini kullanıyor. 3.5 mm kulaklık yuvası da hemen yanında yer alıyor.

Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan Galaxy A10, Samsung'un One UI arayüzünü kullanıyor. 

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