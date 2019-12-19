Samsung Galaxy A01 sahneye çıktı! Özellikleri bakın nasıl?

Yeni bir telefon almayı planlıyor ve bu telefon için düşük bir bütçe ayırdıysanız Samsung'un bu yeni telefonuna yakından bakmanızda fayda var. Şirketin duyurduğu yeni telefonu Galaxy A01, 5.7 inç ekran büyüklüğüne sahip ve Infinity V ekran yapısını kullanıyor. İşlemcisi açıklanmayan modelin 6 GB ve 8 GB RAM'li modelleri satışa sunulacak. 128 GB depolama hafızasına sahip olan telefonun arka yüzüne geldiğimizde iki kamera görüyoruz. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ikinci kamera ise 2 MP çözünürlüğünde portre fotoğraf çekiminde işe yarıyor.



Ön yüzünde 5 MP kamera bulunan telefonun 3000 mAh bataryası yer alıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Galaxy A01, siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renkte alıcılarıyla buluşacak.



Ağırlığı bilinmeyen telefonun fiyatı ise açıklanmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre ürünün Türkiye'ye gelmesi halinde fiyat etiketi 1500-2000 TL bandında olabilir.