Samsung Exynos 7 9610 işlemci telefonları şahlandıracak!

Samsung'un Sistem LSI pazarlama sorumlusu Ben Hur, yeni Exynos 7 Series 9610 işlemciyi duyurdu. Ben Hur, orta segmentteki bu işlemcinin cihazlara daha fazla güç ve hız vereceğini söyledi. Bünyesinde sekiz çekirdek bulunduran Exynos 9610 işlemcinin dört çekirdeği ARM Cortex A73'ten oluşuyor ve 2.3 GHz hızında çalışıyor. Diğer dört çekirdek ise ARM Cortex A53 mimarisinden oluşuyor ve 1.6 GHz hızında çalışıyor.

10 nm FinFet fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemcide, grafik birimi olarak da Mali G72 kullanılmış. Samsung, Galaxy S9'un sahip olduğu Exynos 9810 işlemcide de Mali G72'yi kullanmıştı. Ancak bu işlemcinin segmenti belirlenmesi maksadıyla şirket, bu grafik biriminin çekirdeklerini düşürmüş. Anlayacağınız, orta segmentteki Exynos 9610, üç çekirdekli Mali G72 grafik birimini kullanıyor. Exynos 9810 ise 18 çekirdekli Mali G72'den oluşuyordu.

2560x1600 ekran çözünürlüğü sunan yeni işlemci, LPDDR4 RAM kontrolcüsüne sahip. Ön ve arka kamerada 24 MP'lik sensörlerle hizmet verebilen Exynos 9610, çift kamerada ise 16 MP + 16 MP hizmet verebiliyor. Kurulu olduğu cihazın kullanıcısına 4K UHD çekim yapabilmeyi sağlayan işlemci, 120 FPS video kaydı sunuyor. Ağır çekimde ise 480 FPS hizmet sunuyor. LTE modem hızında geliştirilmelere gidilen Exynos 9610, 600 Mbps indirme hızı, 150 Mbps de yükleme hızına sahip. Ayrıca, desteklenen bağlantılar arasında Bluetooth 5.0'de yer alıyor. Son olarak, Samsung'un, Exynos 9610'un üretimine bu yılın ikinci yarısında başlayacağı biliniyor.