Samsung, eski telefonlarını getirenlere Galaxy Note 10 verecek
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Türkiye'de Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus model telefonlara sahip olmak isteyen tüketiciler için yeni bir seçenek sundu. Kullanıcıların eski telefonlarını kabul eden şirket, karşılığında yeni telefonlarını veriyor.
Samsung Electronics, Galaxy Note10 veya Galaxy Note10 Plus sahibi olmak isteyenler için değişim kampanyası gerçekleştireceğini duyurdu. Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ modelini satın almak isteyenler, Galaxy’nin En İyi Değişim Kampanyası çerçevesinde Samsung mağazalarında ve kampanyaya katılan yetkili satış noktalarında kampanya şartlarını sağlamaları koşuluyla 1.500 TL’den başlayan ayrıcalıklı değişim kampanyasından faydalanabiliyor.
Eski telefonun modeline ve fiziki durumuna bağlı olarak 1.500 TL’ye ilave, telefonun tutarı kadar ek bir değerlendirme ile yeni Samsung Note10 veya Note10+ telefona sahip olma imkanı sunuyor. Kullanıcılar Samsung mağazalarına veya kampanyaya katılan yetkili satış noktalarına giderek, kampanya koşullarını, kampanyaya dahil edilen telefon modellerini öğrenebiliyorlar.
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