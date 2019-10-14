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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Samsung Electronics Türkiye’de önemli atamalar

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Samsung Electronics Türkiye’de önemli atamalar

Samsung Electronics Türkiye’den Global’e yapılan üst düzey atamalar 2019 yılında da devam ediyor. Samsung Electronics Türkiye’de Strateji Direktörü olarak görev yapan Can Kuterdem, Samsung’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak, Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Burçin Arabul ise Samsung Gulf Electronics’in Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü olarak atandı.

Samsung Electronics Türkiye, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırımları kadar insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor. Samsung Electronics Türkiye, yetiştirdiği üst düzey yöneticileri şirketin global organizasyonunda görevlendirerek çalışanlarının uluslararası deneyimlerini zenginleştiriyor.

Dünyanın dört bir yanında 15 bölgesel yönetim ofisi, 38 üretim tesisi, 35 Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım Merkezi bulunan Samsung’un Türkiye’den yurt dışına en son transfer ettiği yöneticilerden biri de Can Kuterdem oldu. Kore’de Samsung’un ana merkez ofisinde dört yıl stratejik öneme sahip büyüme inisiyatifleri üzerinde çalıştıktan sonra Samsung Electronics Türkiye’ye Strateji Direktörü olarak atanan Can Kuterdem, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak Dubai’de yeni görevine başladı. Can Kuterdem, bu görevinde, bölge sınırları içerisinde yer alan 23 ülkenin mobil cihaz ekipleriyle birlikte Samsung’un mobil cihaz iş kolunu Operatör, Organize Perakende ve Online iş ortakları ile büyütme faaliyetlerine liderlik edecek.

Burçin Arabul ise Samsung Electronics Türkiye çatısı altında 7 yıl satış, ürün pazarlama, stratejik planlama ve perakende yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra 4 yıl Beyaz Eşya Satış ve Pazarlama Birimi’nin lideri olarak görev yaptı. MENA bölgesine transferi gerçekleşen Burçin Arabul, Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü olarak Samsung Gulf Electronics’e atandı ve Dubai’de görevine başladı.

Konu hakkında konuşan Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Semra Ergin, şu görüşlere yer verdi: “Biz, bir şirketin sahip olduğu esas kaynağın ve gücün insan kaynakları olduğuna inanıyoruz. İlkemiz gururla çalışılan, insanların profesyonel kariyerlerini geliştireceği ve yöneticilik kademelerine yükseleceği, yaratıcı bir iş ortamı sağlamaktır. Bu kapsamda Samsung Electronics Türkiye olarak globalde iş birliklerimiz 2010’dan beri devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız mevcut görev ve rollerinde gösterdikleri başarı ve proje sorumlulukları temelinde Global Mobility Assignment ile Kore Merkez ofisimizde ortalama 1 yıl süreyle görev alıyorlar. 4 çalışma arkadaşımız mevcut rollerini koruyarak Kore’de çalışarak süreleri dolduktan sonra da tekrar Türkiye ofisimize geri dönerek çalışmalarına devam etti. Bunun dışında 7 ayrı çalışma arkadaşımız da globaldaki mevcut iş imkanlarından faydalanarak Dubai, İngiltere, Hollanda ve İsrail’de çalışmaya başladı. Önemli görevlerle yurt dışına gönderdiğimiz yöneticilerimiz bizim gurur kaynağımız. Teknoloji ve elektronik gibi çağımızın ayırt edici özelliğini oluşturan bir alanda Türk yöneticilerinin üst düzeylerde görev alması Türkiye için de son derece gurur verici bir durum.”

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
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