Samsung Edge Touch nedir? Kavisli ekran sorunu sona eriyor
Samsung, kavisli ekran kullanmada zorluk yaşayanlar için uygulama geliştirdi. Yanlış dokunmaların önüne geçmek için tasarlanan Samsung Edge Touch birçok kullanıcının beğenisini kazanmış durumda.
Samsung'un Galaxy S6 Edge ile başlattığı kavisli ekran furyasına zamanla birçok telefon üreticisi katılınca bu tarz ekranlar çeşitli sorunları beraberinde getirdi. Samsung ise bu sıkıntıya çözüm olarak kavisli ekranlı telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıları için uygulama geliştirdi.
Bu uygulamayla beraber kullanıcılar ekran üzerinde iptal etmek istedikleri bölgeleri seçebiliyorlar. Kavisli ekranlı telefonların kullanıldığı sırada özellikle cihazı kavradığımız bölgeler yanlış dokunma sorununu doğuruyor. Samsung'un kendi telefonları için geliştirdiği Samsung Edge Touch ise kavisli kenarları devre dışı bırakarak sıkıntının önüne geçiyor.
Söz konusu uygulama Galaxy mağazada yer alırken Galaxy S7 ve S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Note 8 ve Galaxy Note 9 gibi cihazları destekliyor. Samsung Edge Touch'ın Android 8 Oreo ve üstü işletim sisteminde çalıştığını belirtelim.
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