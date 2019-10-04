Samsung, bu telefonunu kullananlara kişi başı 10 dolar ödeyecek!
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un ABD'de gerçekleşen bir davayı kaybetmesi sonucu Galaxy S4 sahibi olan kullanıcıları 'sevindirecek' bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Galaxy S4 model telefonu olanlara Samsung'un kişi başına 10 dolar ödenmesine hükmetti.
2014 yılı başlarında Samsung'a karşı açılan davada şirketin hız testlerinde hile yapması gündemdeydi. Samsung'un hız testi esnasında kaynak koduna bir dizi ekleme yaparak testi yanılttığı ortaya çıkınca açılan dava ise aradan geçen 5 yılın ardından sonuçlanabildi.
Yasal süreçler, mahkemenin Samsung'un kullanıcılarını aldattığına karar vermesiyle sonuçlandı. Ancak bu sırada Samsung 16GB depolama yerine neredeyse 8GB boş alan sunarak kullanıcılarını kandırdığı iddiası, mahkeme tarafından haklı bulunmadı.
2013'te ABD'de Galaxy S4 satın alanlar, önümüzdeki günlerde 10 dolar alacaklarına dair bir e-posta alacaklar. Satın alırken e-posta adresini vermeyenlerin 10 doları alabilmeleri için önümüzdeki birkaç ay boyunca her ay USA Today gazetesini alması ve Yasal Uyarılar veya Para bölümünü takip etmesi gerekecek.
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