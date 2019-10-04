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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Samsung, bu telefonunu kullananlara kişi başı 10 dolar ödeyecek!

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Samsung, bu telefonunu kullananlara kişi başı 10 dolar ödeyecek!

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un ABD'de gerçekleşen bir davayı kaybetmesi sonucu Galaxy S4 sahibi olan kullanıcıları 'sevindirecek' bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Galaxy S4 model telefonu olanlara Samsung'un kişi başına 10 dolar ödenmesine hükmetti.

2014 yılı başlarında Samsung'a karşı açılan davada şirketin hız testlerinde hile yapması gündemdeydi. Samsung'un hız testi esnasında kaynak koduna bir dizi ekleme yaparak testi yanılttığı ortaya çıkınca açılan dava ise aradan geçen 5 yılın ardından sonuçlanabildi. 

Yasal süreçler, mahkemenin Samsung'un kullanıcılarını aldattığına karar vermesiyle sonuçlandı. Ancak bu sırada Samsung 16GB depolama yerine neredeyse 8GB boş alan sunarak kullanıcılarını kandırdığı iddiası, mahkeme tarafından haklı bulunmadı.

2013'te ABD'de Galaxy S4 satın alanlar, önümüzdeki günlerde 10 dolar alacaklarına dair bir e-posta alacaklar. Satın alırken e-posta adresini vermeyenlerin 10 doları alabilmeleri için önümüzdeki birkaç ay boyunca her ay USA Today gazetesini alması ve Yasal Uyarılar veya Para bölümünü takip etmesi gerekecek.

Samsung Galaxy Tab S6'ya ilk bakışIFA 2019 teknoloji fuarında dikkat çeken ürünlerden biri de Samsung'un en yeni tableti olan Galaxy Tab S6 oldu. Henüz Türkiye'de satışa çıkmayan cihaza yakından baktık.
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