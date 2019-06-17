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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.06.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım

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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım

İstanbul dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Show Swim etkinliğinin ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Yarışmaya 52 ülkeden 2400 kişi katılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung’un katkılarıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruçeşme’de tamamlanacak. 52 ülkeden 2400 yüzücü 6,5 km’lik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak ve ‘’Kıtalararası Yüzücü’’ unvanını almak için birbirleriyle yarışacak. 

İstanbul’a Kulaçlı Tanıtım

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016’da dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışa yurtdışından ilgi artarak devam ediyor. Etkinliğin 1200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada doldu. Her yıl Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yoğun katılım gösterdiği yarışa bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler de katılacak. Etkinliğin en genç yüzücüsü 14, en yaşlı yüzücüsü 89 yaşında olacak. 

Efsane Yüzücü Onur Konuğu

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı katılımcıları arasındaki rekabet kadar, dünyaca ünlü konuklarıyla da adından söz ettirecek. 2009 yılında 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başararak dünyada bir ilki gerçekleştiren yüzücü Marcos Diaz, Show Swim etkinliğine katılmasının ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yerini alacak.

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