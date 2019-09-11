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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.09.2019 - 04:56, Son Güncelleme:

Samsung, BM Kalkınma Programı’na ortak oldu

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Samsung, BM Kalkınma Programı’na ortak oldu

Samsung Electronics ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kısaca Küresel Amaçlar olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) destekleyecek yeni bir ortaklık kurduklarını açıkladı. Küresel Amaçlar, dünyanın dört bir yanında eşitsizlik, iklim, çevresel olumsuzluklar ve eğitimi de içeren en önemli sorunlara yönelik çözümleri içeriyor.

Bu ortaklıkla Samsung ile UNDP, Küresel Amaçlar’ı desteklemek ve gezegenimizdeki en önemli sorunları ele almak üzere Galaxy kullanıcılarını bir araya getirecek kolay yollar sunmak üzere güçlerini birleştiriyorlar. Söz konusu girişim kapsamında, Samsung ile UNDP, eğitim ve bağış amaçlı bir mobil uygulama olan ‘Samsung Küresel Amaçlar’ uygulamasını kullanıma sunacak.

Samsung ile UNDP, Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirmede, farkındalık artırmanın, bu amaçların neden önemli olduğunu anlama konusunda çok önemli bir adım olacağına inanıyor. Buna ek olarak Samsung ve UNDP, küresel sorunların çözümüne yardımcı olmak ve Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirmek için atılması gereken adımlara destek olmak amacıyla Galaxy kullanıcılarına kolay yollar sunuyor.

Samsung, Galaxy akıllı telefonlarda kullanılacak olan ‘Samsung Küresel Amaçlar’ uygulaması, aynı zamanda UNDP’nin konuyla ilgili dünyanın her yerinde yürütmekte olduğu çalışmaları desteklemek üzere mali kaynak yaratmayı hedefliyor.

Yeni ‘Samsung Küresel Amaçlar’ uygulaması tüketicilere, 17 Küresel Amacın her biri hakkında bilgilenme ve kendilerini en çok ilgilendiren amaçla ilgili çabalara katkıda bulunma olanağını sağlayacak. Kullanıcılar bu uygulamayla UNDP web sitesinde yer alan link üzerinden doğrudan ve uygulamada yer alacak reklamları seçip etkileşime girerek, Küresel Amaçlar’a bağışta bulunabiliyor. Samsung söz konusu reklamlardan elde edeceği gelirin tamamını Küresel Amaçlar’a bağışlayacak.

Türkçe dahil 19 dilde kullanılabilen uygulama Galaxy Note10’a önceden kurulumu yapılmış olarak sunuluyor. Uygulama daha sonra bütün Galaxy akıllı telefonlara da indirilebilecek.

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