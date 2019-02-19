Samsung, Blu-ray teknolojisinin ölüm fermanını imzaladı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, günden güne gözden düşen Blu-ray teknolojisiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı; eskisi kadar tercih edilmeyen Blu-ray oynatıcıların artık üretilmeyeceğini duyurdu.
Depolama ihtiyacımız günden güne artıyor; ancak depolama teknolojileri değişmeye devam ediyor. Sabit disklerden yeni yeni kurtulmaya başladığımız şu günlerde artık verilerimizi SSD veya Bulut depolama teknolojilerine emanet eder olduk. Diğer yandan satışa çıktığı ilk gün büyük ses getiren ancak maliyeti nedeniyle çok da yayılma imkanı bulamayan Blu-ray bugünlere gelmeyi başardı.
Ancak Samsung, aldığı radikal bir kararla bu teknolojinin geleceğiyle ilgili önemli bir soru işaretini akıllarda bıraktı. Şirket, 1080p Blu-ray oynatıcı modellerinin üretimini sonlandıracağını duyurdu. Daha da önemlisi, 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcılar halihazırda artık üretilmiyor ve ölüm fermanı imzalanmış durumda.
Yukarıdaki tabloya bakıldığında Live TV'nin yükselişi göze çarparken, Blu-ray dahil medya oynatıcıları için tehlike çanlarının uzun süredir çaldığı ortaya çıkıyor.
Peki Samsung böylesi bir radikal karara neden imza attı? Nielsen araştırma şirketine göre disk kullanımı azalış eğiliminde ve anlaşılan Samsung’da bunun farkı varmış durumda.
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