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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.02.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Samsung, Blu-ray teknolojisinin ölüm fermanını imzaladı

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Samsung, Blu-ray teknolojisinin ölüm fermanını imzaladı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, günden güne gözden düşen Blu-ray teknolojisiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı; eskisi kadar tercih edilmeyen Blu-ray oynatıcıların artık üretilmeyeceğini duyurdu.

Depolama ihtiyacımız günden güne artıyor; ancak depolama teknolojileri değişmeye devam ediyor. Sabit disklerden yeni yeni kurtulmaya başladığımız şu günlerde artık verilerimizi SSD veya Bulut depolama teknolojilerine emanet eder olduk. Diğer yandan satışa çıktığı ilk gün büyük ses getiren ancak maliyeti nedeniyle çok da yayılma imkanı bulamayan Blu-ray bugünlere gelmeyi başardı.

Ancak Samsung, aldığı radikal bir kararla bu teknolojinin geleceğiyle ilgili önemli bir soru işaretini akıllarda bıraktı. Şirket, 1080p Blu-ray oynatıcı modellerinin üretimini sonlandıracağını duyurdu. Daha da önemlisi, 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcılar halihazırda artık üretilmiyor ve ölüm fermanı imzalanmış durumda.

Samsung, Blu-ray teknolojisinin ölüm fermanını imzaladı

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Live TV'nin yükselişi göze çarparken, Blu-ray dahil medya oynatıcıları için tehlike çanlarının uzun süredir çaldığı ortaya çıkıyor.

Peki Samsung böylesi bir radikal karara neden imza attı? Nielsen araştırma şirketine göre disk kullanımı azalış eğiliminde ve anlaşılan Samsung’da bunun farkı varmış durumda. 

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