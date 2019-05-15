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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Samsung, Apple TV Uygulamasını sunan ilk TV üreticisi oldu

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Samsung, Apple TV Uygulamasını sunan ilk TV üreticisi oldu

Yeni Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, bugünden itibaren Samsung’un 2019 model tüm Akıllı TV’leri ve 2018’de piyasaya çıkan bazı TV modellerinde yer alacak.

Samsung, 2019 model tüm Samsung Akıllı TV’ler ve 2018’de piyasaya çıkan bazı TV modellerinde aygıt yazılımı güncellemesiyle birlikte 100’den fazla ülkede yeni Apple TV uygulamasının, 176 ülkede ise AirPlay 2 desteğinin sunulduğunu duyurdu. AirPlay 2 ve Apple TV uygulamalarının Türkiye’de haziran ayı itibarıyla kullanıma sunulacağı açıklandı. 

“Son on yıl içinde Akıllı TV platformumuzla tüketicilere en geniş içerik seçeneğini sunma konusunda öncülük ediyoruz.” diyen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Won-Jin Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: “Apple TV uygulamasını bir Akıllı TV platformuna entegre eden ilk TV üreticisi olarak, müşterilerimize olağanüstü bir değerle birlikte günümüzün en geniş ekranlarında Apple TV uygulaması deneyimini sunuyoruz.”

Samsung’un Akıllı TV platformuna tam olarak entegre edilen Apple TV uygulamasına ekrandaki simgeyi seçip erişebilecek olan kullanıcılar, iTunes’ta satın aldıkları tüm film ve TV programlarını izleyebiliyor, 100.000’den fazla iTunes film ve programına göz atabiliyor, yüksek görüntü kalitesine sahip 4K HDR biçiminde olanlar da dahil olmak üzere içerik satın alabiliyor veya kiralayabiliyor. Dünyanın her yerinden kullanıcılar Apple TV uygulamasındaki Apple TV kanallarına da abone olabiliyor. Yalnızca istedikleri kanallar için ödeme yapan kullanıcılar içerikleri uygulama üzerinden arzu ettikleri zamanda izleyebiliyor. Samsung Akıllı TV kullanıcıları, önümüzdeki sonbaharda aynı modellere gelecek güncelleme sayesinde Apple TV üzerinden Apple’ın orijinal video abonelik hizmeti olan Apple TV+’a da erişebilecek. AirPlay 2 özellikli Samsung Akıllı TV’ler ile müşteriler; iPhone, iPad veya Mac’lerindeki video ve içerikleri zahmetsizce Samsung Akıllı TV’lerinde oynatabilecek.

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