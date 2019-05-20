Samsung akıllı saatler için yeni güncelleme yayınlandı
Samsung'un akıllı saat modellerinden Galaxy Watch, Gear S3 ve Gear Sport için yeni güncelleme yayınlandı. Bakın ne gibi özellikler geliyor?
Galaxy Watch, Gear S3 ve Gear Sport için yayınlanan güncelleme ile beraber One UI arayüzü geliyor. Bununla birlikte Samsung, akıllı saat arayüzlerin de oldukça sade ve renkli tasarım çizgisi oluşturmuş.
Söz konusu güncelleme ile beraber saat özellikleri geliştirilirken aynı zamanda batarya performansının da iyileştirildiği öne sürülmekte. Bu sorunun ise arkadaki uygulamaların kapatılarak engelleneceği konuşuluyor.
SAMSUNG GALAXY WATCH ÖZELLİKLERİ
Sakinleşmenizi sağlayacak nefes egzersizlerini size sunan akıllı saat, aynı zamanda daha iyi bir uyku için size özel analizler yaparak öneriler sunuyor. Yine Apple Watch ile benzer şekilde e-SIM kullanıma sunuldu.
Bunun yanı sıra akıllı saatten hava durumu, ajanda ve sağlık gibi konularda günlük brifing alabiliyorsunuz. Gümüş, gece siyahı, ve rose altın olmak üzere üç farklı seçeneği bulunan akıllı saati farklı kayışlar ile kullanmak mümkün.
Corning’in Gorilla DX teknolojisi ile korunan akıllı saat, bu sayede askeri düzeyde dayanıklılık sunuyor. Tahmin edilebileceği gibi cihaz suya karşı dayanıklı yapıda.
42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen saat, 1,3 inç AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Bu ekran çizilmeye oldukça dayanıklı Gorilla DX+ cam ile korunuyor. Resmi verilere göre saat 470 mAh pil ile 7 güne yakın bir kullanım ömrü sunabiliyor. 60 binden fazla saat arayüzüne sahip olan Samsung Galaxy Watch, olması gerektiği gibi su geçirmiyor.
Nabız dahil birçok kalemde aktivite takibi yapabilen saat, artık kullanıcısına çok daha derin bilgiler sunabiliyor. Dokunmatik ekran yanında Gear S3 gibi döndürülebilen çerçeveyle kontrol edilen saat, biraz daha minimalist görünüyor.
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