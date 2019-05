Samsung, 8K QLED televizyonlarını Türkiye’de satışa çıkarıyor

Samsung Electronics, merakla beklenen QLED 8K televizyonları çok yakında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanırken, QLED 8K televizyon satın alanlara 8.396 TL tutarındaki Powerbot elektrikli robot süpürgeyi de hediye edecek. 8K teknolojisiyle müşterilerine iyi bir görsel deneyimi yaşatmaya hazırlanan Samsung, her sahneyi neredeyse dokunabileceğiniz kadar detaylarla deneyimlemenizi sağlıyor.

Samsung QLED 8K TV’ler 8K AI yükseltme özelliğiyle 8K çözünürlükte olmayan standart çözünürlükteki görüntüleri de 8K çözünürlüğe dönüştürebiliyor. Yapay zeka teknolojisinden destek alan bu özellik izleyicilerin tüm içeriklerden en üst görüntü kalitesi yaşamasına imkan tanıyor. QLED, görüntülerdeki paraziti azaltmak, kaybolan ayrıntıları geri getirmek ve hatta nesnelerin ve metinlerin etrafındaki köşeleri keskinleştirmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor.

Quantum İşlemci 8K ise her sahnede gerçekliği gerçek zamanlı olarak mükemmelleştiren üstün bir zeka. UHD (4K)’den 4 kat ve FHD’den 16 kat daha yüksek olağanüstü bir çözünürlük seviyesi olan Samsung 8K QLED televizyonlar 33 milyondan fazla pikselle nefes kesici bir izleme deneyimi vadediyor. Her sahnede en küçük ayrıntıları görüntüleyerek daha fazla derinlik sunan modeller Quantum HDR 32X özelliğine de destek veriyor. Quantum HDR 32X, her sahneye uyum sağlayan ve yönetmenlerin hayal ettiklerini görmenizi sağlayan dinamik bir HDR ifadesi sunuyor.

Daha büyük bir ekranda, her şey daha da gerçekçi görünüyor. Her gol, her patlama hissediliyor ve izleyiciler kendilerini aksiyonun tam ortasında buluyor.Bundan böyle televizyonun tam karşısında oturmanız gerekmiyor. QLED’in Ultra Geniş İzleme Açısı, ışığı eşit şekilde dağıtıyor ve sızıntıyı azaltarak farklı açılardan harika bir izleme deneyimi sağlıyor.Benzersiz yükseltme algoritmasından yararlanan ve ekran parlaklığını ve sesi odanıza ve ekrandaki sahneye göre ayarlayan 8K Quantum İşlemci daha net görüntüler sağlamak için benzersiz yükseltme algoritmasından yararlanıyor.QLED’in Akıllı Modu, parlaklık ve sesi gereken şekilde ayarlayabiliyor. Hatta sesi televizyondaki içeriğe uyacak şekilde ayarlayabiliyor: haberlerdeki bir konuşmayı netleştirebiliyor veya bir konserde şarkıcının sesini vurgulayabiliyor. Arkadan aydınlatmaları bölgesel bir şekilde kontrol eden Direct Full Array 16X teknolojisi ile en küçük ayrıntılar bile hayat buluyor.

Yeni Ambiyans Modu, aralarında dünyaca ünlü sanat eserlerinin de yer aldığı çeşitli içerikleri televizyon ekranı kapalıyken bile gösterebiliyor. Ambiyans Modu ile fotoğraflar ve müzik gibi içeriklere de televizyon ekranından erişilebiliyor. Samsung ayrıca, Tali Lennox ve Scholten & Baijings gibi tanınmış sanatçıların eserlerine de QLED TV’lerin Ambiyans Modu ile yer veriyor. Yeni Ambiyans Modu ile sunulan ilk içerikler için yetenekli sanatçılarla iş birliği yapan Samsung, müşterilerin evlerini daha samimi ve rahat bir hale getirmesine yardımcı oluyor.

Apple TV ve AirPlay 2 desteği

Samsung’un Akıllı TV platformuna tam olarak entegre edilen Apple TV uygulamasına ekrandaki simgeyi seçip erişebilecek olan kullanıcılar, iTunes’ta satın aldıkları tüm film ve TV programlarını izleyebiliyor, 100.000’den fazla iTunes film ve programına göz atabiliyor, yüksek görüntü kalitesine sahip 4K HDR biçiminde olanlar da dahil olmak üzere içerik satın alabiliyor veya kiralayabiliyor. Dünyanın her yerinden kullanıcılar Apple TV uygulamasındaki Apple TV kanallarına da abone olabiliyor. Yalnızca istedikleri kanallar için ödeme yapan kullanıcılar içerikleri uygulama üzerinden arzu ettikleri zamanda izleyebiliyor. Dahili AirPlay 2 özelliği sayesinde, Apple cihazlarınızdaki içeriği büyük ekranda oynatmak veya paylaşmak mümkün.

Samsung QLED 8K TV’lerTürkiye’de

Samsung 8K QLED TV’ler Mayıs ayının 2. Haftasından tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor.Samsung QLED 8K TV’nin tavsiye edilen başlangıç fiyatı ise 31.999 TL.