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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.08.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Samsung 3 yılda 160 milyar dolar yatırım yapacak

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Samsung 3 yılda 160 milyar dolar yatırım yapacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung gelecek 3 yıldaki yatırım planlarını kamuoyuna açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yohap'ta yer alan habere göre, şirketin yeni plan kapsamında gelecek 3 yılda 180 trilyon won (yaklaşık 160 milyar dolar) yatırım yapacağı bildirildi.

Söz konusu yatırımın 130 trilyon wonunun (yaklaşık 120 milyar dolar) Güney Kore'de yapılacağı, yatırımlar sayesinde ülkede 700 bin kişiye istihdam yaratılacağı belirtildi.

Şirket 25 bin olan çalışan sayısını 3 yılda 40 bine çıkarma taahhüdünde bulundu.

Kritik sektörler 

Yatırımların 25 trilyon wonluk (22 milyar dolarlık) kısmının yapay zeka, 5G mobil iletişim ağı, biyoeczacılık ve otomobil elektroniği gibi büyüme potansiyeli olan kritik sektörlere yapılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda Samsung Güney Kore'de kuracağı merkezde bin yapay zeka araştırmacısı istihdam edecek.

Şirket, ileride sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti ve robot uygulamalarının gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen 5G mobil iletişim ağlarına yatırım yapmayı planlıyor.

Yapay zeka ve 5G, şirketin gelecekteki büyüme motoru olacak teknolojiler olarak görülüyor.

Elektronikteki atılımların başarısız olması ihtimaline karşı biyoeczacılık alanındaki yatırımların da artırılmasına karar verildi.

Büyüme hedeflenen bir diğer kritik sektör de otomotiv olarak belirtildi. Şirket, otomobiller için elektronik parçalar ve ekran sistemleri üretiminde yatırımların artırılacağını kaydetti.

Samsung'un yatırım planları Asya'nın 4. büyük ekonomisi olan Güney Kore'nin büyüme performansı açısından kritik önem taşıyor. Japonya ve Almanya'da olduğu gibi teknoloji üreten küçük ve orta ölçekli işletme havuzuna sahip olmayan ülke büyüme ve istihdam için Samsung'un başını çektiği büyük yerli şirketlerin yatırımlarına dayanıyor.

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