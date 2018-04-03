Samanyolu'nun merkezinin yaÅŸ haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n Liverpool'da dÃ¼zenlenecekÂ Avrupa Astronomi ve Uzay Bilimi HaftasÄ±ndan sunulacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Ekibin, Samanyolu'nun yaÅŸ haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in yÄ±ldÄ±zlarÄ±n kimyasÄ± hakkÄ±ndaki tayfsal bilgi, parlaklÄ±k ve renk Ã¼zerinde inceleme yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AraÅŸtÄ±rmacÄ± Marina Rejkuba, bulgularÄ±nÄ±n, Samanyolu'nun merkezindeki ÅŸiÅŸkinlik konusunda daha Ã¶nce edinilen bilgiyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini belirterek, bu karmaÅŸÄ±k yapÄ±yÄ± oluÅŸturan yÄ±ldÄ±z oluÅŸumunun yaklaÅŸÄ±k 4 milyar yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â

Rejkuba, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikleri en genÃ§ yÄ±ldÄ±zlarÄ±n da en az 7 milyar yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.Â

Samanyolu, merkezinde yÄ±ldÄ±zlarÄ±n toplam kÃ¼tlesinin dÃ¶rtte birini iÃ§eren bombe bulunan spiral bir galaksi.Â