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    Samanyolu'nun merkezinin yaÅŸ haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    03.04.2018 - 14:12 | Son GÃ¼ncelleme:

    Science Daily'nin haberine gÃ¶re, Avrupa GÃ¼ney GÃ¶zlemevinde gÃ¶revli astronomlar tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uluslararasÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, galaksinin merkezindeki karmaÅŸÄ±k yapÄ±yÄ± oluÅŸturan yÄ±ldÄ±z oluÅŸumunun yaklaÅŸÄ±k 4 milyar yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi.Â

    Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n Liverpool'da dÃ¼zenlenecekÂ Avrupa Astronomi ve Uzay Bilimi HaftasÄ±ndan sunulacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

    Ekibin, Samanyolu'nun yaÅŸ haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in yÄ±ldÄ±zlarÄ±n kimyasÄ± hakkÄ±ndaki tayfsal bilgi, parlaklÄ±k ve renk Ã¼zerinde inceleme yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

    AraÅŸtÄ±rmacÄ± Marina Rejkuba, bulgularÄ±nÄ±n, Samanyolu'nun merkezindeki ÅŸiÅŸkinlik konusunda daha Ã¶nce edinilen bilgiyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmediÄŸini belirterek, bu karmaÅŸÄ±k yapÄ±yÄ± oluÅŸturan yÄ±ldÄ±z oluÅŸumunun yaklaÅŸÄ±k 4 milyar yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â 

    Rejkuba, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikleri en genÃ§ yÄ±ldÄ±zlarÄ±n da en az 7 milyar yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.Â 

    Samanyolu, merkezinde yÄ±ldÄ±zlarÄ±n toplam kÃ¼tlesinin dÃ¶rtte birini iÃ§eren bombe bulunan spiral bir galaksi.Â 

    Etiketler: bilim
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