Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Samanyolu'nun merkezinde on bin kara delik olabilir

    Samanyolu'nun merkezinde on bin kara delik olabilir

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Samanyolu'nun merkezinde on bin kara deliğin olabileceği bildirildi.

    Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın, galaksilerin merkezlerindeki kara deliklerin küçükleriyle çevrili olduğu yönünde uzun yıllara dayanan teoriyi destekler nitelikte olduğu belirtildi. 

    Columbia Üniversitesinden Charles Hailey ve meslektaşları, Chandra X-ışını Gözlemevinin veri arşivini kullanarak, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın, dev yıldızların doğumu için mükemmel bir zemin oluşturan gaz ve tozla çevrili olduğunu tespit etti. 

    Üç ışık yılı mesafede, yıldızın görünmeyen bir refakatçinin yörüngesinde olduğu, düşük kütleli ve pasif bir düzine "ikili sistem" keşfeden uzmanlar, bu bölgede 300 ila 500 kara delik-düşük kütleli ikili sistemin ve tek başına 10 bin kara deliğin bulunması gerektiği değerlendirmesini yaptı. 

    Etiketler: uzay
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri