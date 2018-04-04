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    Samanyolu 'komşu galaksi Andromeda'ya doğru genişliyor'

    BBC Türkçe
    04.04.2018 - 06:21 | Son Güncelleme:

    Bilim insanları, güneş sistemimizi de içinde bulunduran Samanyolu Galaksisi'nin genişlediğini ve komşu galaksi Andromeda'ya doğru yayıldığını tespit etti.

    Araştırmaya göre, çapı 100 bin ışık yılı olan Samanyolu Galaksisi saniyede 500 metre genişliyor.

    Ancak uzmanlar, iki galaksinin birleşmesinin hemen gerçekleşmeyeceğini söylüyor ve bunun dört milyar yıl süreceğini hesaplıyor.

    Samanyolu, güneş dahil birkaç milyar yıldıza ev sahipliği yapıyor. Galaksinin dış kesimlerinde yeni yıldızlar oluşuyor ve bilgisayar simülasyonları galaksinin bu yıldızların katılmasıyla genişlediğini gösteriyor.

    İspanya'nın Tenerife kentindeki Astrofizik Araştırma Enstitütsü'nde yapılan araştırmada, Samanyolu'na benzer galaksileri gözlemek için dünyada ve uzayda bulunan teleskoplardan alınan veriler kullanıldı ve bu verilerle galaksinin genişleme oranı hesaplandı.

    Bir trilyon yıldız

    Araştırma ekibinin başındaki Cristina Martinez-Lombilla said: "Samanyolu zaten çok büyük. Ama çalışmamız, sistemin çeperinde yıldızlar oluştukça yavaş yavaş daha da büyüdüğünü gösteriyor. Bu çabuk olmuyor ama zamanda yolculuk yapıp üç milyar sonraki halini gözlemleyebilsek, bugünkünden yüzde 5 daha düşük olduğunu görürüz " dedi.

    Şu anda birbirinden iki buçuk milyon ışık yılı uzaklıkta olan Samanyolu ve Andromeda spiral şekilli galaksiler. Ancak Andromeda'nın çapı 110 bin ışık yılı ve bir trilyon yıldıza ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

    Etiketler: galaksi , uzay , bilim
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