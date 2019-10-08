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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.10.2019 - 03:10, Son Güncelleme:

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yaşanan patlama ortaya çıktı

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Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yaşanan patlama ortaya çıktı

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce devasa bir enerjinin açığa çıktığı patlama meydana geldiği bildirildi.

Phyc.org'un haberine göre, Avustralya'da Tüm Gökyüzü Astrofiziği için ARC Mükemmellik Merkezi'nde (CAASTRO) görevli Profesör Joss Bland-Hawthorn liderliğinde yapılan araştırmada, yaklaşık 3 buçuk milyon yıl önce Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde süper kütleli kara delik yakınında devasa bir enerji açığa çıkaran patlama yaşandığını ortaya koydu. 

Seyfert ışıması olarak adlandırılan olayın, Samanyolu Galaksisi'nde iki muazzam "iyonlaşma konisi" yarattığı ve etkisinin 200 bin ışık yılı uzaklıkta bile hissedildiği kaydedildi.

Patlamayı, Güneş'ten yaklaşık 4,2 milyon kat daha büyük kütleli kara delik Sagittarius A ile bağlantılı nükleer hareketliliğin tetiklemiş olabileceği belirtildi.

Keşfin, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin sanılandan daha dinamik olduğunu gösterdiği, bunun galaksinin gelişiminin yeniden yorumlanması ihtiyacı doğurabileceği vurgulandı.

Çalışma ekibinde yer alan Sydney Üniversitesinden Magma Guglielmo, "Bulgular, Samanyolu'nu kavrayışımızı çarpıcı biçimde değiştiriyor. Biz hep galaksimizin pasif, merkezi çok parlak olmayan bir galaksi olduğunu düşünüyorduk." değerlendirmesini yaptı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerinin kullanıldığı çalışmanın ayrıntılarının, "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanacağı ifade edildi.

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