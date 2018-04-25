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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.04.2018 - 18:18, Son Güncelleme:

Samanyolu galaksisinin 3 boyutlu haritası üretildi

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Samanyolu galaksisinin 3 boyutlu haritası üretildi

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia adlı yapay uydusu Samanyolu Galaksisi'nin yen ibir 3 boyutlu haritasını üretti. Astronomide devrim yapacağı yorumu yapılan harita galaksideki 1.7 milyar yıldızın ayrıntılı bilgilerini içeriyor.

Gaia'nın Dünya'ya 1.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu konumdan derlediği ve bugün yayımlanan 3 boyutlu haritasında galaksimizdeki 1.7 milyar yıldız hakkında önemli bilgiler yer alıyor.  

'EN KESİN, EN TAMAMLANMIŞ KATALOG'

Sputnik'in haberine göre Gaia'nın bilimsel operasyonlar yöneticisi Uwe Lammers AFP'ye yaptığı açıklamada " Veri seti çok zengin ve biz bunun astronomide ve Samanyolu hakkındaki anlayışımızda devrim yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Lammers "Katalog şu ana kadar üretilen en kesin, en tamamlanmış katalog. Daha önce mümkün olmayan alanalarda çalışma imkanı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

2013'te uzaya fırlatılan Gaia 1 yıl sonra dakikada 100.000 yıldızdan veri toplamaya başlamıştı. Bu günlük 500 milyon ölçüm yaptığı anlamına geliyor. Gaia, Eylül 2016'da yaklaşık 1.5 milyar yıldız hakkındaki gözlemlerini içeren ilk haritasını yayımlamıştı. 

1.7 milyar yıldız hakkında veriyi içeren yeni ve geliştirilmiş harita hakkında açıklama yapan Gaia Veri İşleme ve Analiz Konsorsiyumu'ndan Anthony Brown "Bu yıldızların gökyüzünde nerede olduğunu ve ne kadar parlak olduklarını çok yüksek doğrulukla söyleyebiliriz" dedi. 

Brown bunlardan 1.3 milyarı hakkında da " Uzaklıklarını ve uzayda nasıl hareket ettiklerini biliyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca yaklaşık 7 milyon yıldızın radyal hızları (Dünya'ya doğru mu yoksa Dünya'dan uzaklaşarak mı hareket ettikleri) bilgiler elde edildi.

Samanyolu galaksisinin 3 boyutlu haritası üretildi


'ÇİKOLOTA KUTUSUNU AÇMAK GİBİ'

Brown sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu verilerle gece gökyüzünün tüm haritasını yapabiliriz. Tüm Samanyolu'nun kendi ekseni çevresindeki hareketini görebiliyorsunuz." 

Gaia ayrıca yaklaşık 14.000 'güneş sistemi cisminin' (Güneş çevresindeki uzay taşları) yörüngelerini de ortaya çıkardı.

Gaia'nın Dünya'ya gönderdiği verileri 20 ülkeden 450 bilim insanı düzenledi. Bunlardan biri olan Antonella Vallenari verileri ç'ikolata kutusunu açmaya' benzeterek "Çok ama çok heyecan verici" yorumunu yaptı.

Verilerin tamamı Journal Astronomy & Astrophysics adlı bilimsel dergide yayımlanacak. Bir zonraki harita güncellemesinin ise 2020'de olacağı açıklandı.

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