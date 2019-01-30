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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
30.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

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Saldırganlar 180 bin dolarlık kripto para çaldı

Yeni Zelanda merkezli kripto para birimi borsası Cryptopia’ya 14 Ocak’ta düzenlenen saldırının ardından siber saldırganlar, kripto cüzdanlarındaki 180 bin dolar değerindeki kripto para birimini kendi cüzdanlarına taşıdı.

Cryptopia saldırısını takiben kripto para birimleri ve blockchain veri analiz şirketi Elementus yaptığı incelemelerin ardından, söz konusu saldırı sonucunda siber saldırganların 16 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldığını ileri sürmüştü.

Elementus ortak kurucusu Nuria Gutierrez, news.bitcoin.com’a yaptığı açıklamada, saldırının birden fazla cüzdan kullanılarak küçük operasyonlar halinde yapılması nedeniyle alışılagelmiş saldırılardan farklı olduğunu söylemişti.

Elementus, kullanıcıları saldırının yinelenebileceği konusunda uyarmış ve kripto para cüzdanlarının herhangi bir saldırıya daha açık olduğunu söylemişti. Uyarıların ardından saldırganlar, söz konusu kripto para cüzdanlarında yer alan 180 bin dolar değerindeki kripto para varlıklarını da kendi cüzdanlarına taşıdılar.

Cryptopia’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Saldırı ilk yapıldığında bunun Cryptopia ile bir bağlantısı olup olmadığından emin değildik; ancak, bu akşam, söz konusu saldırıyı aynı saldırganların yaptığını doğruladık. Saldırı anında hesaplara yapılan işlemler durduruldu ve çalınan varlıklar, bir önceki saldırıda kullanılan kripto para cüzdanına taşındı."

Yeni Zelanda polisi soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, suçluların aynı yere iki kez siber saldırı düzenleyebildikleri için, kendilerine güvendiklerini ve bu nedenle soruşturmanın zorlaştığını vurguladı.

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