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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kanser tedavisi cihazı geliştirdi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kanser tedavisi cihazı geliştirdi

Kanser tedavisinde kullanılması için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından geliştirilen ve "Topluma Hizmet Ödülü"ne layık görülen "Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazının tanıtımı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından kanser tedavisi için geliştirilen ve "Topluma Hizmet Ödülü"ne layık görülen "Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazının tanıtımı yapıldı.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bir grup akademisyenin birkaç yıllık yoğun çalışması neticesinde ortaya çıkarttıkları cihazın kanser tedavisinde çığır açacak nitelikte olduğunu söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen cihazın ödül almasından büyük mutluluk duyduklarını aktaran Sarıbıyık, bir yıl içerisinde yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

SUBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Yıldız da TÜBİTAK tarafından kabul edilen teknolojinin neticesinde dünyada fonksiyon açısından daha iyisi olmayan güzel bir cihazın ortaya çıktığını anlattı.

Bu cihazın ardından "Kansere kesin çözüm bulundu mu?" sorusunun akıllara geldiğine dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"Şöyle düşünmek lazım, bir tedavi yöntemi tek başına masum değil. Özellikle geleneksel kanser tedavi yöntemlerinde (radyoterapi-kemoterapi) büyük problem var. Yan etkileri sağlıklı hücrelere de zarar veriyor. Bu lazer yöntemi ise seçici şekilde sadece problemli noktayı hedef alarak oradaki hücreleri öldürebiliyor. Yani kanserden biraz daha seçici şekilde kurtulabiliyoruz."

"Sağlam dokuya zarar verilmiyor"

Yıldız, lazer ya da ışığın herhangi bir formunun vücutta derin noktalara nüfuz edemediği gerekçesiyle cihazın bütün kanser türlerini hedef alamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ama lazer teknolojisinin bir avantajı var. Işığı fiber optik kabloyla minimal cerrahiyle derin noktalara iletebiliyoruz. Bu cihazın önemli bir avantajı da 4 farklı modu olması. Dünyada lazer cihazı var ama 4 modlu olan yok. Bu 4 modun ne avantajı olabilir? Lazer, doğası gereği dokuya tuttuğunuz zaman belli süre sonra sağlam dokuyu ısıtmaya başlıyor. Bizim geliştirdiğimiz yöntemlerde ise ışığı özel bir formda kısa süreli ve yüksek enerjili vererek sağlıklı dokuyu asla ısıtmayacak fakat zararlı dokuyu bir maddeyle etkileşime geçip öldürebilecek şekilde dizayn edilmiş. Bu lazer cihazının kullanımı için vücuda bir madde enjekte edilmesi gerekiyor. Işıkla etkileşime geçen ve sadece kanser hücrelerinin sevdiği, orada toplanan bir malzeme hayal edin. Bizim geliştirdiğimiz lazer teknolojisiyle sağlam dokuya zarar vermeden bu dokuları hedef alabiliyoruz."

Cihazın daha da geliştirilebileceğini aktaran Yıldız, şimdiki hedeflerinin bu cihazın klinikte bir an evvel kullanılması olduğunu belirtti.

Güney Kore, Almanya ve ABD'de bazı kliniklerde, fotodinamik terapi cihazının etkin şekilde kullanıldığını aktaran Yıldız, cihazın ticarileşmesi için proje başvuruları olduğunu, sertifikalandırma ve Sağlık Bakanlığından onay süreci gerektiğini kaydetti.

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