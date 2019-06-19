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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
19.06.2019 - 10:36, Son GÃ¼ncelleme:

Sahte SSD disklerdeki gizli tehlikeye dikkat!

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Sahte SSD disklerdeki gizli tehlikeye dikkat!

KullanÄ±cÄ±lar, online alÄ±ÅŸveriÅŸ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla artÄ±k birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ ucuz ve kolay yoldan temin edebiliyor. Ancak dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n orijinal Ã¼rÃ¼nleri birebir taklit ederek ucuza satÄ±ÅŸa sunmalarÄ±yla da sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lÄ±yor. E-ticaret sitelerinde tuzaklar kurarak kurbanlarÄ±nÄ± avlayan dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n popÃ¼ler yemleri ise sahte SSD diskler. Son zamanlarda sahte SSD disk satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken uzmanlar, ucuza satÄ±lan SSD disklerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan veri kayÄ±plarÄ± yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

E-ticaret sitelerinde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin ucuz olmasÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ±n buralardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmasÄ±na neden olan Ã¶nemli etkenlerden biri. Ancak taklit Ã¼rÃ¼nlerden dolayÄ± birÃ§ok kullanÄ±cÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸebiliyor. Bu aralar dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n favori Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda ise dijital dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli araÃ§larÄ±ndan biri olan SSD diskler var. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n verilerini sakladÄ±ÄŸÄ± SSD diskler, e-ticaret sitelerinde piyasa fiyatlarÄ±ndan Ã§ok daha ucuz bir ÅŸekilde satÄ±ÅŸa sunuluyor. YÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD diskleri ucuz yolla temin etmek isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n hedefinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan uzmanlar, SSD diskleri online olarak temin etmek isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ± verilerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda uyarÄ±yor.Â Â 

KULLANICILARA SAHTE SSD DÄ°SKLER SATILIYORÂ

SÃ¶zde yÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD diskler, aslÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kullanÄ±cÄ±larÄ± satÄ±n almaya teÅŸvik ettikleri bir taktik. BirÃ§ok e-ticaret sitesinde piyasa fiyatÄ±ndan daha ucuz bir ÅŸekilde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan SSD diskler, taklit Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶tesine geÃ§miyor. Vaadedilen depolama alanÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen kullanÄ±cÄ±larÄ±n dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n SSD disklerin yongalarÄ±nda orijinal bir devre kartÄ± yerine alÃ¼minyum blok kullandÄ±klarÄ±nÄ±, hatta SSD disklerin vaadedilen depolama alanÄ±na sahip olduÄŸunu gÃ¶stermek iÃ§in de yeniden programladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyor. Bu durumda kullanÄ±cÄ±larÄ±n sahte bir Ã¼rÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmeleri ilk baÅŸlarda mÃ¼mkÃ¼n olmuyor.Â 

UCUZ SSDâ€™LER PAHALIYA MAL OLABÄ°LÄ°RÂ

YÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD diskleri piyasa ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda satÄ±n alarak kÃ¢ra geÃ§tiÄŸini zanneden kullanÄ±cÄ±lar, ilerleyen zamanlarda kaybettikleri veriler ile zararlÄ± duruma dÃ¼ÅŸmekten kurtulamÄ±yor. SSD diskleri kullanmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bir sorun olduÄŸunu fark etmeyen kullanÄ±cÄ±lar, olmayan bir depolama alanÄ±na sakladÄ±klarÄ± verilerin Ã¼zerine veriler yazmaya baÅŸlayÄ±nca eski verilerinin silinmiÅŸ olduÄŸu gerÃ§eÄŸi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±p hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yor. Bu durumun neticesinde kullanÄ±cÄ±larÄ±n deÄŸerli verilerini kaybettiklerini dile getiren GÃ¼nal, sahte SSD disklerden kaybolan verilerin kurtarÄ±lamayacaÄŸÄ±na da dikkat Ã§ekiyor.Â Â 

DOLANDIRICILARIN TUZAÄžINA DÃœÅžMEYÄ°NÂ

E-ticaret sitelerinde almak istediÄŸiniz SSD Ã¼rÃ¼nlerin fiyat etiketlerinin gerÃ§ek olamayacak kadar iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, biraz temkinli davranmakta fayda var. Ortalama bir depolama cihazÄ±ndan daha ucuza satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD disk ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda depolayacaÄŸÄ±nÄ±z verileri kaybetme riskinizin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu unutmayÄ±n. DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmek istemeyen kullanÄ±cÄ±larÄ± uyaran uzmanlar, depolama cihazlarÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±rken en gÃ¼venilir yolun, tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir markanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ online olarak gÃ¼venilir bir satÄ±cÄ±dan satÄ±n almak olduÄŸunu ifade ediyor. AyrÄ±ca ilgilendiÄŸiniz Ã¼rÃ¼nÃ¼n ortalama fiyat aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kontrol etmekten kaÃ§Ä±nmayÄ±n. BÃ¶ylece Ã¼rÃ¼nÃ¼n orijinal olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda daha fazla fikre sahip olabilirsiniz.

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