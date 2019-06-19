Sahte SSD disklerdeki gizli tehlikeye dikkat!

E-ticaret sitelerinde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin ucuz olmasÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ±n buralardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmasÄ±na neden olan Ã¶nemli etkenlerden biri. Ancak taklit Ã¼rÃ¼nlerden dolayÄ± birÃ§ok kullanÄ±cÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸebiliyor. Bu aralar dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n favori Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda ise dijital dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli araÃ§larÄ±ndan biri olan SSD diskler var. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n verilerini sakladÄ±ÄŸÄ± SSD diskler, e-ticaret sitelerinde piyasa fiyatlarÄ±ndan Ã§ok daha ucuz bir ÅŸekilde satÄ±ÅŸa sunuluyor. YÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD diskleri ucuz yolla temin etmek isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n hedefinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan uzmanlar, SSD diskleri online olarak temin etmek isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ± verilerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda uyarÄ±yor.Â Â

KULLANICILARA SAHTE SSD DÄ°SKLER SATILIYORÂ

SÃ¶zde yÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD diskler, aslÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kullanÄ±cÄ±larÄ± satÄ±n almaya teÅŸvik ettikleri bir taktik. BirÃ§ok e-ticaret sitesinde piyasa fiyatÄ±ndan daha ucuz bir ÅŸekilde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan SSD diskler, taklit Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶tesine geÃ§miyor. Vaadedilen depolama alanÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen kullanÄ±cÄ±larÄ±n dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n SSD disklerin yongalarÄ±nda orijinal bir devre kartÄ± yerine alÃ¼minyum blok kullandÄ±klarÄ±nÄ±, hatta SSD disklerin vaadedilen depolama alanÄ±na sahip olduÄŸunu gÃ¶stermek iÃ§in de yeniden programladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyor. Bu durumda kullanÄ±cÄ±larÄ±n sahte bir Ã¼rÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmeleri ilk baÅŸlarda mÃ¼mkÃ¼n olmuyor.Â

UCUZ SSDâ€™LER PAHALIYA MAL OLABÄ°LÄ°RÂ

YÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD diskleri piyasa ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda satÄ±n alarak kÃ¢ra geÃ§tiÄŸini zanneden kullanÄ±cÄ±lar, ilerleyen zamanlarda kaybettikleri veriler ile zararlÄ± duruma dÃ¼ÅŸmekten kurtulamÄ±yor. SSD diskleri kullanmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bir sorun olduÄŸunu fark etmeyen kullanÄ±cÄ±lar, olmayan bir depolama alanÄ±na sakladÄ±klarÄ± verilerin Ã¼zerine veriler yazmaya baÅŸlayÄ±nca eski verilerinin silinmiÅŸ olduÄŸu gerÃ§eÄŸi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±p hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yor. Bu durumun neticesinde kullanÄ±cÄ±larÄ±n deÄŸerli verilerini kaybettiklerini dile getiren GÃ¼nal, sahte SSD disklerden kaybolan verilerin kurtarÄ±lamayacaÄŸÄ±na da dikkat Ã§ekiyor.Â Â

DOLANDIRICILARIN TUZAÄžINA DÃœÅžMEYÄ°NÂ

E-ticaret sitelerinde almak istediÄŸiniz SSD Ã¼rÃ¼nlerin fiyat etiketlerinin gerÃ§ek olamayacak kadar iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, biraz temkinli davranmakta fayda var. Ortalama bir depolama cihazÄ±ndan daha ucuza satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼ksek depolama alanÄ±na sahip SSD disk ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda depolayacaÄŸÄ±nÄ±z verileri kaybetme riskinizin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu unutmayÄ±n. DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmek istemeyen kullanÄ±cÄ±larÄ± uyaran uzmanlar, depolama cihazlarÄ±nÄ± satÄ±n alÄ±rken en gÃ¼venilir yolun, tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir markanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ online olarak gÃ¼venilir bir satÄ±cÄ±dan satÄ±n almak olduÄŸunu ifade ediyor. AyrÄ±ca ilgilendiÄŸiniz Ã¼rÃ¼nÃ¼n ortalama fiyat aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kontrol etmekten kaÃ§Ä±nmayÄ±n. BÃ¶ylece Ã¼rÃ¼nÃ¼n orijinal olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda daha fazla fikre sahip olabilirsiniz.