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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.06.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Sahte kripto para cüzdanlarına dikkat

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Sahte kripto para cüzdanlarına dikkat

Bitcoin’in son dönemde yeniden değer kazanması, fırsat peşindeki siber suçluların dikkatinden kaçmadı. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in araştırmalarına göre, kripto para kullanıcılarını hedef alan siber hırsızlar, Google Play’de bazı kripto para cüzdanlarını taklit ederek kullanıcıları aldatmaya çalıştı.

Mayıs 2019'da Bitcoin fiyatı, Eylül 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyelere tırmandı. Bu nedenle siber suçluların, söz konusu yükselişi hızlıca görerek çeşitli aldatmacalar ve zararlı uygulamalarla, kripto para kullanıcılarını hedef almaya yönelmeleri şaşırtıcı olmadı.

Güvenlik uzmanları, Google Play'deki kripto para cüzdanlarını analiz ederken, popüler kripto para cüzdanı uygulaması ‘Trezor'un taklit edildiğini tespit etti. Analizde Trezor’la bağlantılı olarak ‘Coin Wallet’ adlı bir başka hileli uygulamaya da ulaşıldı.

İncelemeyi yürüten ESET araştırmacısı Lukas Stefanko, sahte uygulamalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Analizimiz sırasında Google Play'de Trezor yazıp arayınca, sahte uygulama, Trezor'un resmi uygulamasından hemen sonra ikinci sonuç olarak ortaya çıktı. Trezor için mobil cüzdan gibi görünen sahte uygulama sayfası ilk bakışta güvenilir görünüyordu. Daha önce Trezor markasını suistimal eden kötü amaçlı yazılımlar görmemiştik ve böyle bir sahte uygulamanın yeteneklerini merak ettik. İncelememiz sonucunda orijinal Trezor'un çoklu güvenlik katmanları göz önüne alındığında kullanıcılarının kripto tasarruflarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak sahte uygulama, hesap bilgilerini hedefleyen kimlik avı amacıyla kullanılmış görünüyor.”

Amaç kandırmak

Stefanko, tespitlerini şöyle sürdürdü: “Uygulama, kullanıcılarının çeşitli kripto para birimleri için cüzdan oluşturmasına izin verdiğini iddia ediyor. Ancak asıl amacı, kullanıcıları kripto paralarını, saldırganların cüzdanlarına aktarmaya yönelik kandırmaktır. Bu, daha önceki araştırmalarımızda da ‘cüzdan adresi aldatmacası’ olarak adlandırdığımız klasik bir durumdur”

Nasıl güvende kalınır?

Stefanko, online kripto para birimleriyle nasıl güvende kalacağımız konusunda birkaç ipucu paylaştı:

Sadece hizmetin resmi web sitesinden yönlendirilen, kripto para ile ilgili uygulamalara veya finans uygulamalarına güvenin.

Hassas bilgilerinizi yalnızca güvenliğinden ve meşruluğundan emin olduğunuz çevrimiçi formlara girin.

Cihazınızı güncel tutun.

Tehditleri engellemek ve kaldırmak için saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın. 

Uygulamalar kaldırıldı

Şirket, sahte Trezor uygulamasını hem Google'ın güvenlik ekiplerine hem de Trezor'a bildirdi. Trezor, sahte uygulamanın kullanıcılarına doğrudan bir tehdit oluşturmadığını doğruladı. Ancak bunun gibi sahte uygulamalar aracılığıyla toplanan e-posta adreslerinin daha sonra Trezor kullanıcılarına yönelik kimlik avı kampanyaları için kötüye kullanılabileceği konusundaki endişelerini dile getirdiler. Sahte Trezor ve Coin Wallet uygulamaları Google Play'de artık mevcut değil.

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