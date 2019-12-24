Sahte iPhone 11 Pro, görüntüsüyle şaşırtıyor

Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını duyurmasından haftalar önce Çinli bazı telefon üreticileri, sahte iPhone 11'leriyle ortaya çıkmıştı. Görüntüsü büyük oranda sızan fotoğraflara göre hazırlanan 'çakma' iPhone 11 Pro'lara bugün bir yenisi daha eklendi. iPhone 11 Pro'da olduğu gibi arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan ve kamera dizilimi olarak da hemen hemen aynı yapıda olan Doov X11 Pro isimli cihaz aslında iki kameraya sahip. Ancak iPhone 11 Pro'ya benzer olması için sahte bir kamera eklenmiş.



Kameraların çözünürlük tarafına geldiğimizde ise arkadaki iki kameranın 13 megapiksel + 18 megapiksel çözünürlükte olduğu iddia ediliyor. Apple A13 yerine Helio P23 işlemciden gücünü alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası bulunuyor. 4800 mAh bataryaya sahip olan telefonun üç farklı modeli var. Cihazın ön yüzüne baktığımızda ise orijinal iPhone 11 Pro'ya göre farklar ortaya çıkıyor. Yeni nesil iPhone'ların ekranlarında çizgi çentik kullanılırken, bu telefonda ise damla çentik kullanılmış. Yani Infinity-V tasarımına sahip bir ekrandan söz ediyoruz.



Cihazın fiyatı ise bilinmiyor.



