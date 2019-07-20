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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Sahte FaceApp uygulamalarına dikkat

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Sahte FaceApp uygulamalarına dikkat

Siber güvenlik araştırmacıları, FaceApp yüz değiştirme uygulamasının cazibesini kullanan sahte bir “Pro” sürümünü keşfettiler.

FaceApp uygulamasına gösterilen ilgi, hızlı ve kolay yoldan para kazanmak isteyen dolandırıcıların ilgisini çekti. Çeşitli yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasına hem Android hem de iOS platformalarından ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Bu yoğun ilgiyi çeşitli şekillerde kullanmak isteyen dolandırıcılar son olarak uygulamanın sahte bir "PRO" sürümünü yayınladılar.

Dolandırıcılar bu sahte sürüm hakkında bilgi yaymak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Google'daFaceApp uygulmasının PRO sürümü şimdiden 200 bin defa aranmış durumda.

Sahte web siteleri ve YouTube videoları

Dolandırıcılar FaceApp'in var olmayan “Pro” sürümünden para kazanmak için sahte web siteleri ve YouTube videoları ile kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar.

Ayrıca FaceApp'in “PRO” sürümünü ücretsiz olarak sunduğunu iddia eden sahte bir web sitesi kullanarak internet kullanıcılarını yanıltıyorlar.

İkinci aldatmaca türü, FaceApp'in ücretsiz bir “Pro” sürümü için indirme bağlantılarını teşvik eden YouTube videolarını içeriyor.Ancak kısaltılmış indirme bağlantıları, yalnızca kullanıcıların Google Play'den çeşitli ek uygulamalar yüklemesini sağlayacak olan uygulamalara gidiyor.

Resmi uygulama mağazaları dışındaki kaynakları kullanmayın

ESET uzmanları konu ne kadar heyecan verici olursa olsun, resmi uygulama mağazaları dışındaki kaynaklardan uygulama indirmekten kaçınılmasını ve uygulama hakkındaki mevcut bilgilerin incelenmesini öneriyorlar. Özellikle Android ekosisteminde, her popüler uygulama veya oyun etrafında sahteleri de vardır. Neyse ki, güvenlik bilincine sahip kullanıcıların sahte teklifleri gerçek tekliflerden ayırabilirler. Kullanıcının bir dolandırıcılığın kurbanı olması durumunda sigorta olarak, mobil cihazlarında yüklü saygın bir güvenlik uygulaması olması bazı olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olabilir.

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