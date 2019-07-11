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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.07.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Sahadan canlı yayınla perakende dönemi

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Sahadan canlı yayınla perakende dönemi

Teknolojinin hayatımızda sebep olduğu değişikliklerin neticesi olarak, biz de tüm alışkanlıklarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Özellikle bir alan var ki teknolojinin ürün anlamında çeşitlenmesinden ziyade, sunduğu değişimin önemli bir neticesi olarak, bu alandaki eğilimlerimizin tümüne buna göre yön veriyoruz. O alanın adı: Alışveriş!

İster e-ticaret adı altında olsun ister perakende adı altında olsun; burada satın alma sürecinin son halkası olan tüketiciyi etkisi altına alan olgunun adıdır teknoloji. Teknolojin sundukları tüketici tarafında hızla kabul görüyor ve içselleştiriliyor. Kimi tüketici ürünün stokta olup olmadığını görmek isterken, kimi tüketici de mağazaların onlara sundukları teknolojik avantajlardan sonuna kadar faydalanmak istiyor.

Bu sürecin bir de zaman tarafı var. Her ne kadar teknoloji bize ucu bucağı olmayan nimetler sunsa da ve bundan son damlasına kadar faydalansak da bir yandan yaşamsal hızımıza da muazzam bir ivme kazandırıyor. Hal böyle olunca, her iki taraf, yani tüketici ve üretici için de zaman nakitten daha önemli bir önceliğe sahip oluyor. 

Burada da teknolojinin faydaya yönelik kullanımı devreye giriyor ki perakende alanında yönetim danışmanlığı hizmeti veren Pozitera, bu alana yönelik çözümüyle dikkat çekiyor.

Ölçümlenebilir pazarlama faaliyetleri bağlamında, bu teknolojik altyapı ile markanız adına sahada yer alan ekibin tamamının canlı olarak takibini yapabiliyor ve pazarlama süreçlerinize anında müdahale edebiliyorsunuz. Mevcut durumdaki sistem içerisinde, 6.500’e yakın satış noktasındaki markaların satışlarının, sergileme alanlarının, mağazadan satış ve sergilemede aldıkları payın, stok seviyelerinin, sipariş taleplerinin, rakip markaların fiyat, kampanya, aktivite, yeni ürün bilgilerinin, mağaza yönetici yorumlarının, personel yorumlarının anında ve canlı olarak görülebildiği, Perakende İzleme Platformu (PİP) adı verilen bir teknolojiden bahsediyoruz.

PİP, sadece sahip olduklarıyla değil, markanın kendisi için takip etmek istediği özel bir nokta varsa, in-house bir çözüm olarak da eklenebiliyor.

SSK, İŞKUR, yemek kartları ve banka entegrasyonlarıyla uyumlu çalışan PİP ile çalışan personeller bordrolarını, yemek kartları yükleme tutarlarını, maaş süreçlerini ve özlük evraklarını sistemden görebiliyorlar. 

PİP, perakende sektörüne teknolojik yenilikler getirmesinin yanı sıra, personel eğitimine olan katkısıyla da bir ilk. Eğitim modülüyle, ürün özelinde eğitim veya genel eğitimler verilebiliyor. Eğitime katılımı istenen personele gönderilen online sınavla başarı seviyeleri tespit edilebiliyor. Perakende de sahada yer alan / alması gereken nitelikli eleman gücüne, bu teknoloji sayesinde katklı sağlanıyor. 

PİP teknolojisi, SAP, CRM Dynamics vb kurumsal uygulamaların tamamına entegre edilebiliyor. Dış verilerin sisteme alınabilmesinin mümkün olmasıyla birlikte, karşılaştırmalı veya destekli verilere ulaşılabiliyor.  

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