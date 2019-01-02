Sağlıkta oyunlaştırma geleceğe yatırımdır

Son yıllarda sağlık alanında bireysel davranış değişikliği sağlamak için kullanılan en popüler yol ise oyunlaştırma. Bu konuda üretilen mobil ve video oyunlarına markalardan daha çok sağlık uzmanlarının önem verdiğini görüyoruz. Bunun sebebi, sağlık uzmanlarının deneyimleri olabilir. Çünkü bu konuda yapılmış pek çok olumlu bilimsel çalışma var.

Sağlıkta oyunlaştırma olumlu sonuç vermiş

Çocuk sağlığı konusunda önemli bir yayın olan Pediatri Dergisi’nde yer alan bazı makalelerde, özel olarak tasarlanmış video veya mobil oyun oynamanın, kanser hastası çocukların tedavilerine daha iyi uyum sağlamada onlara yardımcı olduğuna yer verilmiş. Yaklaşık 10 yıl önce yapılan Re-Mission oyunu bunun ilk örneklerinden. Re-Mission oynayan çocuklarda ilaçlara karşı olumlu tavır, doğru ve zamanında kullanma, kemoterapiyi daha kolay kabul etme, depresyona direnç gibi olumlu etkiler görülmüş.

Aynı şekilde iyi beslenme her zaman çocukların genel sağlığına katkı sağlar. Ancak kistik fibrozis gibi kronik hastalıkları olan çocuklar için böyle bir farkındalık hayati önem taşır. Bunun için de uzun süren bir araştırmanın sonucunda geliştirilen, AB tarafından finanse edilen “My Happy PAT” oyunu ile çocuklar öz bakım, beslenme gibi konularda bilgilendirilirken aynı zamanda eğleniyor. 4-11 yaş arası kistik fibrozis hastası çocuklar, oyunun tasarımına da katkıda bulunmuş. Böylelikle uzmanlar ve kullanıcılar tarafından tasarlanmış bir oyun ortaya çıkmış.

Oyun oynarken İngilizce öğrenen çocuklar, sağlığı da öğrenebilir. Bunun ekonomiye katkısını hesaplamayı ise ekonomistlere bırakıyorum. Bizde sağlıkta oyunlaştırma konusunda henüz ciddi bir girişim yok. Ancak olması için doğru sponsor, iyi bir use case, multidisipliner bir çalışma ve tabii işinin ehli, liyakat sahibi kişiler gerekiyor. Çünkü konu çocuk olunca kaş yapalım derken göz çıkarmak çok mümkün.





Serap Torun

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