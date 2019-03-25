Safari kullanıcıları dikkat! Mac bilgisayarınız tehlikede olabilir
Apple'ın popüler web tarayıcısı Safari, güvenlik açığı sorunuyla gündemde. Mac bilgisayarınız tehlikede olabilir!
Apple, kullanıcılarını tedirgin eden güvenlik açığıyla karşı karşıya. Şirketin internet tarayıcısı Safari üzerinde görülen hata Mac bilgisayarınızın hacklenmesine yol açabiliyor. Phoenhex & qwerty team adındaki bir grup araştırmacı tarafından tespit edilen sorun hakkında Apple tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Mac bilgisayarların root ve kernel erişimine sahip olmasını sağlayan bu güvenlik açığı cihazın saldırılara karşı savunmasız olmasına yol açıyor. Söz konusu olayın bir benzeri geçtiğimiz yıl yaşanmış ve bunun sonucunda Mac bilgisayarların üzerindeki Touch Bar hacker'lar tarafından kontrol edilebilir hale geliyordu.
2018 yılında ortaya çıkan bu güvenlik açığını kısa sürede çözen Apple'ın Safari'de görülen sorunu da en kısa zamanda çözüme kavuşturması bekleniyor. Aynı zamanda güvenlik açığını tespit eden phoenhex & qwerty team adındaki araştırmacı grubun 45.000 dolar ile ödüllendirildiğini belirtelim.
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