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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
19.10.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Sadece kadın astronotların gerçekleştirdiği uzay yürüyüşü tarihe geçti

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Sadece kadın astronotların gerçekleştirdiği uzay yürüyüşü tarihe geçti

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, sadece kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü görevini gerçekleştiren astronotlar olarak tarihe geçti.

Arızalı bir batarya şarj ünitesini değiştirecek astronotların TSİ 14:38'de başlayan uzay yürüşünün yaklaşık 6 saat sürdü.

Yürüyüş Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

İkilinin Mart ayında yapılması planlanan uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle ertelenmişti.

Tarihi yürüyüş uzay aracı iletişim sorumlusu Stephanie Wilson'ın "Christina, hava kilidini açabilirsin" komutuyla başladı.

Koch uzay yürüyüşüne başlamadan önce "Tarihi anlamı bakımından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte kadınlar hep masa başındaydı. Uzay programına, tüm katkıların kabul edildiği bir dönemde katkıda bulunuyor olmak çok güzel bir his. Bu, başarı şansını da artırabilir" dedi.

40 yaşındaki Koch Mart ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor ve Şubat'a kadar orada kalması planlanıyor. Bu Koch'un dördüncü, Meir'in ise ilk uzay yürüyüşü.

Şu ana kadar 14 kadın ve 213 erkek astronot uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Rus kozmonot Svetlana Savitskaya, 1984 yılında Salyut 7 uzay istasyonunun dışına çıkarak uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olmuştu.

Mart ayında yaşanan kıyafet sorunu, NASA'nın "örtülü cinsiyetçilik"le eleştirilmesine neden olmuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Güneş enerjisi ile çalışıyor ancak doğrudan Güneş ışığını ancak yörüngesinin kısa bir bölümünde alabilen istasyonun bataryalara da ihtiyacı oluyor.

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