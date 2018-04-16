Sabit internet hatları için yolun sonu mu?
Akıllı telefonlar, sabit telefonlar veya sabit internet bağlantıları gibi geleneksel telekomünikasyon yöntemlerinin kuyusunu kazmaya devam ediyor!
Akıllı telefonların artan popülerliği, geleneksel telekomünikasyon piyasalarında büyük etkiler yapıyor. Cömert paketler ve pratik uygulamalar, bazı kullanıcıların sabit yer hatlarını tamamen bırakmalarına sebep oluyor.
Akıllı telefonların artan popülerliği, geleneksel telekomünikasyon piyasalarında büyük etkiler yapıyor. Cömert paketler ve pratik uygulamalar, bazı kullanıcıların sabit yer hatlarını tamamen bırakmalarına sebep oluyor.
Gelişmekte olan dünyanın bazı kısımlarında mobil telefonlar daha hesaplı ve sabit hatlara göre daha pratikler. Bu yüzden bu tip yerlerde mobil telefonların ve mobil internet paketlerinin inanılmaz bir popülerliği var. Ama mobil internetin bu popülerliğinin gelişmiş dünyada da bu şekilde olacağının sinyalleri görülüyor.
ReportLinker'in son istatistiklerine göre, örneğin Avustralya'da yer hattına sahip olmayan mobil kullanıcılarının sayısı 2018'de neredeyse %10 artarak 7 milyona çıkacak.
Ülkemizde ise mobil paketler yaygın olarak kullanılmasına karşın pek de ucuz sayılmazlar. Bu yüzden yakın gelecekte sabit internetin yerini almaları pek mümkün görünmüyor. Ama teknolojinin hızının tahmin edilemez doğası sebebiyle, önümüzdeki yıllarda sürprizler görme ihtimalimiz de var.
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