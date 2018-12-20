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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr
20.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Sabit diskinizin bozulmak üzere olduğunu gösteren 5 işaret

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Sabit diskinizin bozulmak üzere olduğunu gösteren 5 işaret

Sabit diskiniz bilgisayarınızdaki en değerli parçaların başında geliyor. Ona bir şey olduğunda sadece sabit diskinizi kaybetmez; aynı zamanda içindeki özel verilerinizden de olursunuz. Peki bir sabit diskin bozulmak üzere olduğu nasıl anlaşılır?

Veri kaybının en yaygın ve açık işareti, hard diskten tıkırtıların ve martı sesi gibi alışılmadık seslerin çıkmasıdır. Bu beklenmedik sesler, disk kafalarının, plakalarının ya da motorunun hasar gördüğü anlamlarına gelebilir. Bu duruma karşı kayıtsız kalınması halinde, hasar daha da derinleşip diskin çalışma mekanizması zarar görebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında derhal elektrik kesilerek diskin profesyonel bir yöntemle imajlanması gerekir.

Dosyaların çok geç açılması

Diskteki dosyaların çok geç açılması, bilgisayarın kötü niyetli bir yazılım ya da virüs tarafından etkilendiğinin habercisi olabiliyorken, plakalarda oluşan bozulmalar nedeniyle disk performansının düşmesi de buna yol açabilir. Durumun gitgide kötüleşmesi ya da bu gibi hataların artması nedeniyle önce dosyalara erişim hızı düşerken, dosyaların açılması kısa sürede imkansız hale gelebiliyor. Bu gibi durumlarda “check-disk” gibi sektör tamiratı yapan işlemlere başvurmak durumu daha da vahimleştirebilir.

Dosyaların yok olmaya başlaması

Kullanıcıların dosyalarının ortadan kaybolduğuna şahit olması, çoğunlukla diskteki bozulmaların en vahim noktaya ulaşmasından kaynaklanıyor. Böyle bir durumda gitgide daha fazla veri kaybolurken diske yeni dosyalar eklemek isteyen kullanıcılar iki kat hayal kırıklığı yaşıyor. Bu durumla karşılaşanların diski kullanmayı hemen bırakması ve profesyonel bir veri kurtarma hizmetine başvurması gerekiyor. 

Cihazın, hard diski tanımaması

Bilgisayarın, kullanıcılar dosya yüklemeye çalışırken hard diski tanımaması her ne kadar bağlantı kaynaklı bir problem olabilse de diskin bir sorunla karşılaşarak mücadele etmeye çalıştığının ve her an bozulabileceğinin işareti olarak da görülebiliyor.

Bilgisayarın sık sık donmaya başlaması

Bir bilgisayarın sık sık yavaşlama, durma hatta çökmeye uğramasının arkasında uygulamalardan kaynaklanan hatalardan sistem bozukluklarına kadar pek çok sorun yatabiliyor. Benzer şekilde, bozulmaya başlayan bir hard diskte de bu semptomlar yaşanabiliyor. Kullanıcıların bilgisayarları ile yaşadıkları problem esnasında bu olasılığın da farkında olması, verilerini sonsuza kadar kaybetmeleri yerine onları koruyabilmelerini sağlıyor.

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