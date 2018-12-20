Sabit diskinizin bozulmak üzere olduğunu gösteren 5 işaret

Veri kaybının en yaygın ve açık işareti, hard diskten tıkırtıların ve martı sesi gibi alışılmadık seslerin çıkmasıdır. Bu beklenmedik sesler, disk kafalarının, plakalarının ya da motorunun hasar gördüğü anlamlarına gelebilir. Bu duruma karşı kayıtsız kalınması halinde, hasar daha da derinleşip diskin çalışma mekanizması zarar görebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında derhal elektrik kesilerek diskin profesyonel bir yöntemle imajlanması gerekir.

Dosyaların çok geç açılması



Diskteki dosyaların çok geç açılması, bilgisayarın kötü niyetli bir yazılım ya da virüs tarafından etkilendiğinin habercisi olabiliyorken, plakalarda oluşan bozulmalar nedeniyle disk performansının düşmesi de buna yol açabilir. Durumun gitgide kötüleşmesi ya da bu gibi hataların artması nedeniyle önce dosyalara erişim hızı düşerken, dosyaların açılması kısa sürede imkansız hale gelebiliyor. Bu gibi durumlarda “check-disk” gibi sektör tamiratı yapan işlemlere başvurmak durumu daha da vahimleştirebilir.

Dosyaların yok olmaya başlaması



Kullanıcıların dosyalarının ortadan kaybolduğuna şahit olması, çoğunlukla diskteki bozulmaların en vahim noktaya ulaşmasından kaynaklanıyor. Böyle bir durumda gitgide daha fazla veri kaybolurken diske yeni dosyalar eklemek isteyen kullanıcılar iki kat hayal kırıklığı yaşıyor. Bu durumla karşılaşanların diski kullanmayı hemen bırakması ve profesyonel bir veri kurtarma hizmetine başvurması gerekiyor.

Cihazın, hard diski tanımaması



Bilgisayarın, kullanıcılar dosya yüklemeye çalışırken hard diski tanımaması her ne kadar bağlantı kaynaklı bir problem olabilse de diskin bir sorunla karşılaşarak mücadele etmeye çalıştığının ve her an bozulabileceğinin işareti olarak da görülebiliyor.



Bilgisayarın sık sık donmaya başlaması



Bir bilgisayarın sık sık yavaşlama, durma hatta çökmeye uğramasının arkasında uygulamalardan kaynaklanan hatalardan sistem bozukluklarına kadar pek çok sorun yatabiliyor. Benzer şekilde, bozulmaya başlayan bir hard diskte de bu semptomlar yaşanabiliyor. Kullanıcıların bilgisayarları ile yaşadıkları problem esnasında bu olasılığın da farkında olması, verilerini sonsuza kadar kaybetmeleri yerine onları koruyabilmelerini sağlıyor.