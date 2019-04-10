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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
10.04.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen'den yolculara terminal içi navigasyon hizmeti

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Sabiha Gökçen'den yolculara terminal içi navigasyon hizmeti

İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen, terminal binasına gelen yolcularının seyahatlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sabiha Gökçen web sitesi ve mobil uygulaması için geliştirilen ve terminal binasının içerisini gösteren navigasyon uygulaması ile tüm yolcular uçuşlarının gerçekleşeceği kapıya kadar en kolay yoldan ulaşabilecekler. Uygulamada ayrıca havalimanı içerisinde bulunan alışveriş noktaları, yemek alanları, eczane, banka ATM'leri ve mescit gibi hizmet noktalarına da bulundukları yerden en kolay ve yakın yol ile ulaşabilecekler.

Bu uygulamanın en büyük avantajının engelli yolcular için ortaya çıktığının altını çizen (İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı)  İSG  yetkilileri, “Engelli yolcularımız bu uygulama sayesinde zaman kaybetmeden gitmek istedikleri yere kolayca ulaşabilecekler” şeklinde görüş bildirdiler.

"NEREYİ ARIYORSUN" İLE EN KOLAY ROTA OLUŞUYOR

Yolcular, söz konusu navigasyonu ilk açtıkları zaman karşılarına 'Nereyi Arıyorsun' sorusu çıkıyor. Uçak kapısı, alışveriş noktaları, yemek alanları, banka ATM'leri, mescit, eczane, pasaport noktası gibi havalimanında kullanacakları hizmeti seçen yolcular ardından "Git" butonuna basıyor. Daha sonra uygulamadaki yapay zekâ yolcuyu en kısa ve en kolay yoldan gitmek istediği yere götürmek için bir rota çiziyor. Söz konusu uygulama ile gelen yolcu katı ile giden yolcu katı arasında geçiş de yolculara yine bir rota aracılığı ile gösteriliyor.

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