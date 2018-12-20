Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama
GeriTeknoloji Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
20.12.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabancı Holding'den Teknosa'ya ilişkin açıklama

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim 2018'de kesildiğini bildirdi.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Ceconomy şirketi Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Frese'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle özel durum açıklaması yaptı.

Şirketin, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ceconomy ile Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerinin 13 Ekim'de kesildiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ceconomy ile iştiraklerimizden Teknosa AŞ'ye ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak 2018'de başlanılmış, söz konusu görüşmeler 13 Ekim 2018'de kesilmiştir. İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, şirketimiz tarafından alınan 19 Ocak 2018 tarihli bir karar ile ertelenmiştir. 

Söz konusu erteleme, erteleme kararının alındığı tarihte iştiraklerimizden Teknosa AŞ'de stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından bu noktada yapılacak bir özel durum açıklamasının şirketimiz ve TEKNOSA hisse değerini etkileyebileceğinden, hisselerde spekülatif hareketler nedeniyle hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Instagram'ın Hikayeler özelliğinde önemli değişiklik

Samsung Galaxy S10'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Washington Başsavcılığı 'veri skandalı' nedeniyle Facebook'a dava açtı

Microsoft'tan yepyeni bir işletim sistemi daha: Windows 10 Lite