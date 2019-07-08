Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de!
AMD, yaptığı açıklamayla birlikte AMD Radeon RX 5700 serisi grafik kartları, 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcileri ve Radeon Grafikli AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler (APU’lar) ile yeni PC oyuncu platformunun satışa sunulduğunu duyurdu.
AMD Radeon RX 5700 serisi grafik kartları, 1440p çözünürlükteki oyunlarda nelerin mümkün olduğunu yeniden belirliyor. Tamamen yeni ve sarsıcı AMD RDNA oyun mimarisi ve 7nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni grafik kartları, üstün görsel doygunluk, yıldırım hızında performans ve gelişmiş özellikleriyle, en yeni AAA ve e-spor oyunlarını güçlendiriyor.
12 çekirdek ve 24 thread’e kadar destek veren 3. Nesil AMD Ryzen Masaüstü İşlemciler ise, ilk yüksek performanslı 7nm işlemcileri sunuyor. Yüksek performanslı “Zen” mimarilerinin mirasının üzerine inşa edilen “Zen 2” mikro mimarisi, önceki nesle göre daha hızlı oyun ve içerik üretimi için ortalama %15’lik bir IPC artışı sunuyor.
AMD Ryzen 3000 serisi Türkiye fiyatları
AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 12 nm Vega 8 GPU’lu: 699 TL
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 12 nm VEGA 11 GPU’lu: 1100 TL
AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz 7 nm: 1450 TL
AMD Ryzen 5 3600X 3.6 Ghz 7 nm: 1750 TL
AMD Ryzen 7 3700X 3.4 GHz 7 nm: 2450 TL
AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 7 nm: 2900 TL
AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 7 nm: 3700 TL
AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 7 nm: 5479 TL
AMD X570 anakartların fiyatı:
MSI X570-A PRO: 1275 TL
MSI MPG X570 Gaming Plus: 1500 TL
ASUS PRIME X570-P: 1500 TL
ASUS ROG STRIX X570-F: 2150 TL
MSI MEG X570 ACE: 2700 TL
ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO: 3150 TL
MSI PRESTIGE X570 CREATION: 3600 TL
AMD Radeon RX 5700 fiyatları:
SAPPHIRE RADEON RX 5700 GDDR6 8GB 256Bit: 2900 TL
SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT GDDR6 8GB 256Bit: 3340 TL
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