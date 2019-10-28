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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Rüzgar enerjisinin 7 faydası

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Rüzgar enerjisinin 7 faydası

Fosil yakıtların çevreye saldığı emisyon gazları iklim değişikliğinde başrolü oynuyor. İklim eylem planlarında, daha temiz ve çevreci enerjinin kaynağı olan rüzgar enerjisine yönelen ülkelerin sayısı ise artış gösteriyor. Peki rüzgar enerjisi nerelerde fayda sağlıyor?

ABD Çevre Koruma Ajansının raporuna göre, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının en büyük kaynağı, enerji sektörü. ABD’de enerjinin %31,2'sini üreten kömür, enerji sektörünün yarattığı karbondioksit emisyonlarının %70’e yakınını oluşturuyor. Çevreye emisyon gazı salınım oranı olmayan rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin üretimdeki payı ise Avrupa’da %14, Türkiye’de %7 oranlarında. Gelecekte dünyanın enerjisini yüklenecek olan rüzgar enerjisinin faydalarının sadece çevreye salmadığı emisyon gazlarından ibaret olmadığını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, rüzgar enerjisinin sağladığı 7 önemli faydaya dikkat çekiyor.

1. Tasarruf sağlıyor. Rüzgar enerjisi ile ilgili yapılan birçok çalışma gösteriyor ki, rüzgar enerjisi tüketicilerin parasını koruyor. Elde edilen elektrik üretim maliyetinin diğer kaynaklara göre ciddi derecede düşük olması tüketicilere önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlıyor.

2. Şirketlere kâr sağlıyor. Küresel çaptaki birçok şirketin elektrik alım sözleşmeleri imzalamasıyla, rüzgar enerjisinin şirketlere sağladığı faydalar tescilleniyor. Sabit fiyatlarla uzun vadeli enerji arzı sağlamak isteyen birçok şirket rüzgar enerjisine yatırım gerçekleştiriyor.

3. Temiz elektrik sunuyor. Rüzgar enerjisinin gelişimi, kirletici olmayan bir enerji kaynağı sağlayarak iklim değişikliğinin önüne geçiyor. Fosil yakıtlarda olduğu gibi sera gazı emisyonu olmayan rüzgar enerjisi, dünyaya tamamıyla temiz elektriği vadediyor.

4. İklim eylem planlarının hayata geçirilmesine olanak sağlıyor. Dünya, küresel boyutta iklim değişikliği ile mücadele ederken, rüzgar enerjisi temiz çevre için tüm uygun şartları sunmaya hazır duruyor. Ülkelerin sahip oldukları iklim eylem planlarında ilk sırayı rüzgar enerjisi alıyor. Ekonomik daralmanın yaşanmadan çevreyi temiz tutmanın formülü rüzgar enerjisinde bulunuyor.

5. Enerji bağımsızlığı sağlıyor. Rüzgar enerjisi üretimi, yabancı ve geçici fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sınırlılığı ve tekele dönüşmesi birçok ülkeyi dışa bağımlı hale getiriyorken rüzgar enerjisi, enerjide bağımsızlığı temsil ediyor.

6. Yeni meslekler, yeni iş alanları sunuyor. Sadece Avrupa’da 300 bine yakın istihdam sağlayan rüzgar enerjisi, farklı meslek grupları ile de geleceğin mesleklerini içinde barındırıyor. Öte yandan ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu’na göre en hızlı büyüyen mesleklerden biri, rüzgar türbini teknisyenliği.

7. Kırsal alanların gelişmesine olanak sağlıyor. ABD ve Avrupa’da kırsal alanlara yapılan rüzgar santrallerinin bölge halkını ve ekonomisini kalkındırdığı görülüyor. Rüzgar enerjisinin sağladığı iş olanakları, çevreye ve yerel yönetimlere getirisi olan vergileri, kırsal alanlardaki ekonomik kalkınmayı da gerçekleştirebileceğini gösteriyor.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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