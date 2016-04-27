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Rüyalarımızı Google’a sorduk
Rüyalar hayatımızın bir parçası, onlara inansak da inanmasak da anlamlarını merak ediyor, bize ne dediklerini öğrenmek istiyoruz. Nisan 2016 süresince Google'da rüyada en çok tabiri aranılan terimlerin arasında, “Cumhurbaşkanı”, “kar”, “balık”, “deniz”, “ceviz” yer alıyor.
Google'da pek çok şey arıyoruz. Özellikle de rüya tabirleri söz konusu olduğunda sabah saatlerinde yoğun bir arama gerçekleşiyor. Türkiye genelinde özellikle Nisan ayı içinde en çok aranan rüya tabirlerinin konu başlıkları ise şöyle:
Rüyada deniz görmek
Rüyada ağlamak
Rüyada fare görmek
Rüyada kedi görmek
Rüyada hamile olduğunu görmek
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