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Teknoloji
27.04.2016 - 07:41, Son Güncelleme:

Rüyalarımızı Google’a sorduk

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Rüyalarımızı Google’a sorduk

Rüyalar hayatımızın bir parçası, onlara inansak da inanmasak da anlamlarını merak ediyor, bize ne dediklerini öğrenmek istiyoruz. Nisan 2016 süresince Google'da rüyada en çok tabiri aranılan terimlerin arasında, “Cumhurbaşkanı”, “kar”, “balık”, “deniz”, “ceviz” yer alıyor.

Google'da pek çok şey arıyoruz. Özellikle de rüya tabirleri söz konusu olduğunda sabah saatlerinde yoğun bir arama gerçekleşiyor. Türkiye genelinde özellikle Nisan ayı içinde en çok aranan rüya tabirlerinin konu başlıkları ise şöyle:

Rüyada Cumhurbaşkanı görmek

Rüyada kar görmek

Rüyada balık görmek

Rüyada deniz görmek

Rüyada ceviz görmek

Rüyada yılan görmek

Rüyada köpek görmek

Rüyada ağlamak

Rüyada fare görmek

Rüyada kedi görmek

Rüyada altın görmek

Rüyada hamile olduğunu görmek

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