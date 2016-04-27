Rüyalarımızı Google’a sorduk

Google'da pek çok şey arıyoruz. Özellikle de rüya tabirleri söz konusu olduğunda sabah saatlerinde yoğun bir arama gerçekleşiyor. Türkiye genelinde özellikle Nisan ayı içinde en çok aranan rüya tabirlerinin konu başlıkları ise şöyle:

Rüyada Cumhurbaşkanı görmek

Rüyada kar görmek

Rüyada balık görmek

Rüyada deniz görmek

Rüyada ceviz görmek

Rüyada yılan görmek

Rüyada köpek görmek

Rüyada ağlamak

Rüyada fare görmek

Rüyada kedi görmek

Rüyada altın görmek

Rüyada hamile olduğunu görmek