Rusya, Güney Kore'de PUBG Nations'ta galip gelen ülke oldu

Rus takımı, Güney Kore takımı ile arasındaki farkı son maçta kapatarak üstünlüğü ele geçridikten sonra turnuvanın galibi olması için önünde fazla bir engel kalmamıştı. Güney Kore’nin ekibi, ilk gün 39 kill, ikinci gün ise 21 kill alarak genel puan alanında erken bir liderlik yakaladı. Lakin kişisel başarıların yanında Güney Kore ekibi maç kazanmakta güçlük çektiği için maalesef hikayelerini birincilik ödülü ile tamamlayamadı.

Üçüncü günde istikrarlı bir başarı gösteren Rus ekibi, üçüncü maçta galibiyet alırken bir sonraki maçta ucu ucuna ikinci sırada yer aldı. Beşinci ve son maçta, Güney Kore Takımı'nın en iyi oyuncusu erken düştüğünde Rusya, Güney Kore'yi yakalamak için son ve belki de en iyi şansını buldu ve liderliği ele geçmek için yeterince puan almayı başardı. 3. günün beşinci maçında, Alman takımının son savaşı kazanmak için cesurca mücadele ettiğini gördüysek de Rusya’nın istikrarlı çabaları, sonunda savaşı kazanması ve 2019 Nations Cup'ı elde etmesini sağladı.

“PUBG Uluslar Kupası, dünyadaki en iyi PUBG oyuncularının bir araya gelip hem kişisel hem de takım çalışmalarını gösterdikleri uluslararası rekabet ruhunu temsil ediyor. Nihayetinde, zirveye tırmanan Rusya oldu ve onların bu çabasını izlemek büyük bir zevkti" diyen PUBG Corporation Merkezi Esports Direktörü Jake Sin sözlerine şöyle devam etti: “PUBG Nations Cup, heyecan verici PUBG Esports yazının sona erdiğini işaret eden bir etkinlik olurken, şimdi herkes dikaktini Faz 3 ve PUBG Dünya Şampiyonası'na dikmiş durumda."





PUBG Esports Phase 3 ile süregelen bölgesel liglere ek olarak, oyuncular ve taraftarlar artık odaklarını PUBG'nin en rekabetçi ve en büyük etkinliği olan PUBG Küresel Şampiyonası 2019'a yöneltmiş durumdalar. PUBG Nations Cup'ta duyurlan PUBG Global Championship üç haftalık bir etkinlik olacak. İki bölümden oluşacak olan etkinlikte 8-10 Kasım tarihlerinde Group Stage adı ile grup maçları düzenlenirken 15-17 Kasım tarihlerinde ise yarı final aşaması gerçekleşecek.

Her iki etkinlik de Los Angeles, California'da yapılacak. Büyük şampiyonanın son kısmı ise Büyük Final adı ile 23-24 Kasım tarihlerinde Oakland, California'da yapılacak. PUBG'nin 2019 sezonunu tamamlayacak olan bu büyük turnuvada 32 takım bir araya gelcek ve toplamda 2.000.000 dolarlık ödül havuzundan en büyük payı ve daha da önemlisi "PUBG Küresel Şampiyonu" ünvanını kapmak için yarışacak.