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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.06.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Rus mobil bankacılık truva atı Riltok tüm dünyaya yayılıyor

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Rus mobil bankacılık truva atı Riltok tüm dünyaya yayılıyor

Kaspersky araştırmacıları, para çalmak için kullanılan Riltok adlı mobil zararlı yazılımın yeni sürümlerinin ortaya çıktığını belirledi. Yeni sürümler Rusya’nın dışına çıkarak Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yayılıyor. Yazılım Fransa, İtalya ve İngiltere’deki popüler servislerin şekline bürünüyor. Riltok ilk kez 2018 ortasında gözlenmişti.

Riltok, bankacılık truva atı olarak nitelendirilen zararlı yazılımlardan biri. Kurbanların finansal hesaplarına ve varlıklarına erişmek için tasarlanan bu yazılımlar akıllı telefon kullanıcıları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Saldırılarda genellikle hesaplara girişte kullanılan kimlik bilgileri çalınıyor ve internet bankacılığı oturumları ele geçiriliyor. Truva atları genellikle yasal web servisleri ve uygulamaları gibi görünüyor ve kullanıcıları kandırarak onların kimlik bilgilerini ve hassas verilerini çalıyor. 

Riltok truva atı (adı “Real Talk”tan geliyor) saldırısı, kullanıcıya bir SMS gönderilerek başlıyor. Mesajda yer alan bağlantı, ücretsiz reklam hizmeti veren popüler bir web sitesinin sahte bir kopyasına yönlendiriyor. Web sitesinde kullanıcıdan yeni mobil uygulamayı kurması isteniyor. Bu uygulama aslında Riltok zararlı yazılımını içeriyor. Yazılım indirildikten sonra kurbandan gerekli izinleri alıyor ve kendini SMS gönderip almak için varsayılan uygulama olarak tanımlıyor. Böylece saldırganlar tüm SMS’leri görebiliyor. Bunlar arasında banka işlemleri için gelen onay kodları da bulunuyor. Ayrıca yazılımı yaymak için SMS de gönderiliyor. 

Zararlı yazılımın ana işlevleri arasında şunlar yer alıyor:

-Sahte bir Google Play uygulama mağazası görüntüsü üzerinden banka kartı bilgilerini çalmak ve kurbandan ödeme kartı bilgilerini girmesini istemek. Yazılım ayrıca verilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek için girilen rakam sayısını da takip ediyor.

-Bankacılık uygulamalarını taklit eden bir sayfa ile banka hesap bilgilerini çalmak veya tarayıcıda bir kimlik avı sayfası açmak.

-Güvenlik çözümlerini veya cihaz güvenliği ayarlarını gizlemek.

-Yasal bankacılık uygulamalarından gelen bildirimleri gizlemek. 

Kaspersky uzmanları, yazılımın başta Rusya olmak üzere İtalya, Fransa ve İngiltere’de yaklaşık 4000 kullanıcıyı etkilediğini belirledi. 

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Shishkova, “Riltok yazılımının Rusya’da yavaş ama emin adımlarla yayılmasını izliyorduk. Bu tehdidin arkasındaki siber suçluların Avrupa’dan başlayarak diğer ülkelere yayılacağını da bekliyorduk. Bu senaryoyu daha önce birçok kez gördük. Deneyimlerimize göre, tehdit grupları bir zararlı yazılımın başarılı olup olmayacağını Rusya’da test ettikten sonra yeni alanlara açılıyor. Bu tehditler çoğu zaman tüm dünyaya yayılıyor.” dedi.

Kaspersky ürünleri bu tehdidi Trojan-Banker.AndroidOS.Riltok olarak tespit ediyor. 

Riltok truva atı gibi finansal zararlı yazılımlardan korunmanız için Kaspersky güvenlik uzmanları şunları tavsiye ediyor:

SMS’lerdeki şüpheli bağlantılara asla tıklamayın.

Bilinmeyen kaynaklardan program yüklenmesini engelleyin ve yalnızca resmi uygulama mağazalarındaki uygulamaları kurun.

Uygulamaların talep ettikleri izinlere her zaman dikkat edin. Talep edilen izin, uygulamanın işleviyle ilgili değilse fakat açılması isteniyorsa uygulamayı kullanmayın.

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