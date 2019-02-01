Rus kozmonot paylaştı: İşte dünyanın uzaydan çekilen o muhteşem fotoğrafı
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Rus kozmonot Oleg Kononenko, Dünya'nın fotoğrafını uzayın derinliklerinde çekip tekrar Dünya'ya yolladı.
Dünya'nın uzaydan çekilen muhteşem görüntülerine her gün yenileri ekleniyor. Son olarak Rus Kozmonot Oled Kononenko'nun ISS üssünden çektiği görüntü, Dünya'yı uzayın derinliklerinde farklı açıdan ele alıyor. Kozmonot, çektiği görüntüyü Twitter hesabından paylaşırken, Dünya'nın büyüleyici atmosferi gözler önüne seriliyor.
Kuzey Işıkları'nın dansı, kıtaları aydınlatan ışıklar ve uzayın derinliklerindeki yıldızlar hep birlikte muhteşem bir atmosfer oluşturmuş.
Geçtiğimiz aralık ayında uzaya giden Kononenko, şu anda ISS'de görev yapan üç astronottan birisi.
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