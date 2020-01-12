Router nedir ve ne işe yarar?

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Router, diğer bir adıyla Yönlendirici, birden çok ağ arasındaki bağlantıyı sağlayan ağ donanımına denir. Yani, ağa bağlanan bilgisayarların yönlendirilmesini sağlar. Gelen ağ paketini inceleyerek başka bir ağa aktarır. Routerların internet bağlantısı için fonksiyonları ve işlem kapasiteleri daha geniştir. Gelen veriyi bir ağa yönlendirmekle kalmayıp, veri paketlerini inceleme, görüntüleme ve çevirme gibi işlevleri de yerine getirir. Gelen paketlerin, hangi adrese nasıl ulaşacağını da belirleyen Router, internet bağlantısı sağlamaz. Tam tersi, gönderilen internet bağlantısını çeker. Bu yüzden internet bağlantısı için ilk olarak modem bağlantısına ihtiyaç vardır. Router'larda üzerinde bulunan ethernet yuvaları sayesinde modeme bağlanır. Böylece, Router'a bağlanan diğer bilgisayarlar da internet erişimi sağlar.

Evde, ofiste veya farklı alanlarda kullanılan internet bağlantısını çeşitli cihazlara dağıtan Router, kapsadığı alan içerisinde tek bir modem üzerinden internet erişimi sağlar. Ayrıca Router'lar günümüzde kablosuz ağ sinyalleri de yaymaktadır. Kablosuz Router için farklı bir kurum düzeni izlenir. Bunun için de bağlantıları doğru bir şekilde yaparak modem arayüzüne erişilir. Ardından ağ bağlantısı için servis sağlayıcısının yönlendirmesiyle gerekli ayarlamalar yapılarak bağlantı sağlanır.